Πάρτι στη πλάτη των φορολογουμένων: Σοβαρά κενά στη διαχείριση επιδομάτων - Πλήρωναν για μια δεκαετία και μετά έψαχναν τα δικαιολογητικά

Πρώτα κατέβαλλαν τα επιδόματα και ύστερα, πολλές φορές με καθυστέρηση ετών, ανακάλυπταν ότι οι δικαιούχοι δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Άλλοι εισέπρατταν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χωρίς να έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άλλοι συνέχιζαν να πληρώνονται με προσωρινές εγκρίσεις που έφθασαν να διαρκούν μία δεκαετία και εκατοντάδες λήπτες αναπηρικού επιδόματος δεν πιστοποιήθηκαν τελικά από το αρμόδιο σύστημα αξιολόγησης. Μέσα σε επτά μήνες, η Ελεγκτική Υπηρεσία χτύπησε δύο φορές το καμπανάκι για τις σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση των κοινωνικών παροχών. Το κοινό...

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