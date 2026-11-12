Επενδύσεις άνω του €1 δισ. στη Ρουμανία από τη HELLENiQ ENERGY

Το επενδυτικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου σε εκδήλωση στο Βουκουρέστι, με αφορμή την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας της θυγατρικής HELLENiQ Renewables Romania. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ρουμανικής κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών, καθώς και στελέχη της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας.

Η εταιρεία αναπτύσσει στη Ρουμανία ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών, αιολικών και έργων αποθήκευσης, το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικής ισχύος άνω των 800 MW στις ΑΠΕ και 500 MW στην αποθήκευση, σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία χαρτοφυλακίου που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 1,3 GW, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητα του ομίλου να αξιοποιήσει τις προοπτικές της περιφερειακής αγοράς ηλεκτρισμού.





Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και μπαταρίες

Η HELLENiQ Renewables έχει ήδη αποκτήσει επιχειρησιακή παρουσία στη χώρα, με τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 211 MW να βρίσκονται σε λειτουργία. Τα έργα βρίσκονται στις περιοχές Teleorman, Giurgiu, Olt και Dolj και η παραγωγή τους αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερων από 155.000 νοικοκυριών.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 96 MW στην περιοχή Galați, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Όταν τεθεί σε λειτουργία, εκτιμάται ότι θα καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια περισσότερων από 150.000 νοικοκυριών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στο επενδυτικό πλάνο έχει η αποθήκευση ενέργειας, η οποία αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του ομίλου. Η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS), τόσο σε συνδυασμό με μονάδες ΑΠΕ όσο και ως αυτόνομα έργα. Το σχετικό χαρτοφυλάκιο υπερβαίνει τα 500 MW ισχύος και διαθέτει χωρητικότητα 1.500 MWh, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Στο μεταξύ, πρόσθετα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης, συνολικής ισχύος άνω των 500 MW, βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, διευρύνοντας το αποτύπωμα της εταιρείας τόσο γεωγραφικά όσο και τεχνολογικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, χαρακτήρισε τη Ρουμανία στρατηγική αγορά για τον όμιλο και βασικό πυλώνα των μακροπρόθεσμων σχεδίων ανάπτυξής του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η δέσμευση για επενδύσεις άνω του €1 δισ. έως το 2030 αντανακλά την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας, αλλά και την επιλογή του ομίλου να αξιοποιήσει τις οικονομικές του επιδόσεις για την ανάπτυξη καθαρότερων μορφών ενέργειας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του.

Ο κ. Σιάμισιης σημείωσε επίσης ότι ο όμιλος ολοκλήρωσε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό το στρατηγικό σχέδιο Vision 2025 και προχωρεί πλέον στον επόμενο κύκλο ανάπτυξης. Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση ενέργειας θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικούς πυλώνες, παράλληλα με τον τομέα των υδρογονανθράκων.

Υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα αλλά και ευκαιρία ανάπτυξης, εφόσον στηρίζεται στον ρεαλισμό, τη συνέπεια και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδύσεις στη Ρουμανία αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας της χώρας, δημιουργώντας παράλληλα αξία για την οικονομία, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Από την πλευρά της, η υπουργός Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών της Ρουμανίας, Natalia Intotero, χαιρέτισε την επενδυτική δέσμευση της HELLENiQ ENERGY, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα αναμένεται να ξεπεράσει το €1 δισ. κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν μόνο οικονομικές ευκαιρίες, αλλά συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καθαρότερου περιβάλλοντος, μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και καλύτερων προοπτικών για τις επόμενες γενιές.





Στόχος το 40% της εγκατεστημένης ισχύος

Τη σημασία της ρουμανικής αγοράς για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου ανέδειξε και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος. Όπως ανέφερε, η Ρουμανία αποτελεί, μετά την Ελλάδα, τη σημαντικότερη αγορά του ομίλου στις ΑΠΕ και την αποθήκευση, με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο άνω των 0,8 GW σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας και 0,5 GW σε αποθήκευση να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επέκταση.

Ο ίδιος έθεσε ως στόχο μέχρι το 2030 τη λειτουργία μονάδων ΑΠΕ ισχύος 1 GW και συστημάτων αποθήκευσης 0,5 GW στη Ρουμανία. Με βάση τον σχεδιασμό, η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται τότε να αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου.

Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου καθαρής ενέργειας, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς ηλεκτρισμού. Η συνδυασμένη ανάπτυξη μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευελιξίας και της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήματος, ενώ ο όμιλος συνεχίζει να αξιολογεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες και στρατηγικές συνεργασίες.





Διεθνής επέκταση με ορίζοντα το 2035

Η ανάπτυξη στη Ρουμανία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της HELLENiQ ENERGY για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και τη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Vision 2035+, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποθήκευση αποτελούν κεντρικούς πυλώνες ανάπτυξης, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου στην ενεργειακή αλυσίδα.

Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης της HELLENiQ ENERGY ξεπερνά τα 6 GW, ενώ περισσότερα από 800 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε πέντε χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία.

Ο όμιλος έχει θέσει ως στόχο να διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2 GW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030, με τις συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση να αναμένεται να υπερβούν τα €2 δισ.

Η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί μέρος της προσπάθειας της HELLENiQ ENERGY να ενισχύσει τη θέση της ως ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα και παρουσία σε ολοένα περισσότερες αγορές.





Το προφίλ της HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους καθετοποιημένους ενεργειακούς ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1998 ως Ελληνικά Πετρέλαια, με ιστορία που ξεκινά από τη λειτουργία του πρώτου διυλιστηρίου στην Ελλάδα το 1958. Σήμερα δραστηριοποιείται σε οκτώ χώρες και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της περιοχής με βάση τα ετήσια έσοδά της.

Οι δραστηριότητές της καλύπτουν την παραγωγή, προμήθεια και εμπορία διαφορετικών μορφών ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τη διύλιση, τον εφοδιασμό και την εμπορία υγρών καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, καθώς και την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί επίσης η ανάπτυξη ενός καθετοποιημένου τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η Enerwave, η νέα ονομασία της Elpedison, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, με αυξανόμενη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό της μείγμα.

Παράλληλα, ο όμιλος δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην εταιρική υπευθυνότητα, υλοποιώντας προγράμματα κοινωνικής προσφοράς που, σύμφωνα με την εταιρεία, επηρεάζουν θετικά περίπου τρία εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο σε διεθνές επίπεδο.

Η HELLENiQ ENERGY έχει την έδρα της στην Αθήνα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ELPE), ενώ διαθέτει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HPLD) μέσω Παγκόσμιων Αποθετηρίων Τίτλων (GDRs).

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