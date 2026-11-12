€22 εκατ. για αναβάθμιση του Κτηματολογίου με συγχρηματοδότηση της ΕΕ

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και έχει χαρακτηριστεί Στρατηγικής Σημασίας, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει την παλαιά τεχνολογική υποδομή, η οποία περιορίζει την ευελιξία του Κτηματολογίου, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Σήμερα, αρκετές διαδικασίες χρειάζονται πολλαπλούς χειροκίνητους ελέγχους, αυξάνοντας τον χρόνο και την πολυπλοκότητα της διεκπεραίωσης.

Το νέο περιβάλλον θα υποστηρίζει ηλεκτρονικές υπογραφές και σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα και θα παρέχει ευέλικτα εργαλεία αναφορών και στατιστικών. Παράλληλα, θα αυτοματοποιεί σημαντικό μέρος των εσωτερικών διαδικασιών.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά των υφιστάμενων δεδομένων και την αναβάθμιση της υποδομής του DLS Portal, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Για τους πολίτες, η αλλαγή αναμένεται να μειώσει σταδιακά την ανάγκη φυσικής παρουσίας στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία. Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες όλο το 24ωρο, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως διεκπεραίωση περισσότερων συναλλαγών. Η αυτοματοποίηση και η ταχύτερη πρόσβαση στα δεδομένα αναμένεται επίσης να επιταχύνουν τη διαχείριση αιτήσεων και να συμβάλουν στη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων.

Οφέλη αναμένεται να έχουν ακόμη ιδιοκτήτες, αγοραστές, επενδυτές και επιχειρήσεις, καθώς και επαγγελματίες όπως δικηγόροι, εκτιμητές, αρχιτέκτονες και μηχανικοί, οι οποίοι θα έχουν καλύτερη ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες.

Η μετάβαση, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά συνολικό επανασχεδιασμό του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών. Στόχος είναι ένα πιο ευέλικτο, ασφαλές και αξιόπιστο Κτηματολόγιο, προσαρμοσμένο σε μελλοντικές επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές.

Πηγή: ΚΥΠΕ