Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Χωρίς παρεμπόδιση οι έρευνες του Abeille Marengo - Ήπιο μήνυμα από τον ασύρματο εξέπεμψε τουρκική φρεγάτα

Ανάγνωση μηνύματος αντί για hailing

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova, η οποία βρισκόταν σε απόσταση από το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, δεν προχώρησε σε διαδικασία hailing, δηλαδή στην τυπική αναγνώριση και κλήση του σκάφους μέσω ασυρμάτου.

Αντίθετα, περιορίστηκε στην ανάγνωση προκαθορισμένου μηνύματος, με το οποίο υποστήριζε ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».

Χωρίς αναφορά σε άδεια για τις έρευνες

Κατά το Πρώτο Θέμα, το περιεχόμενο του τουρκικού μηνύματος δεν περιλάμβανε οποιαδήποτε αναφορά σε άδεια για τη διεξαγωγή ερευνών, στοιχείο που ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι δεν ζητήθηκε ούτε χορηγήθηκε τουρκική άδεια για τις εργασίες του πλοίου.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι, εάν υπήρχε διαδικασία αδειοδότησης από την τουρκική πλευρά, δεν θα υπήρχε λόγος να διαβαστεί παρόμοιο μήνυμα μέσω ασυρμάτου.

Ελληνική απάντηση μέσω ασυρμάτου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελληνικός σταθμός εξέπεμψε επίσης μήνυμα μέσω ασυρμάτου, αναφέροντας ότι το Abeille Marengo πλέει σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και πραγματοποιεί εργασίες και έρευνες βάσει της NAVTEX που έχει εκδοθεί από τον σταθμό του Ηρακλείου.

Συνεχίζεται η παρακολούθηση της περιοχής

Το περιστατικό καταγράφηκε στο πλαίσιο της έναρξης των ερευνών που συνδέονται με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ενώ στην περιοχή παραμένει αυξημένο το ενδιαφέρον των δύο πλευρών μετά τις πρόσφατες NAVTEX και τις δημόσιες τοποθετήσεις Αθήνας και Άγκυρας για το έργο του Great Sea Interconnector.