Η PwC Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύουν τη συνεργασία τους

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Open Day του προγράμματος Master of Science (MSc) in Financial Analysis (MFA), του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση περιλάμβανε την επίσημη υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με οργανισμούς επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς και παρουσίαση του προγράμματος και των ευκαιριών που αυτό προσφέρει στους φοιτητές.

Στόχος της συνεργασίας είναι να ενισχύσει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας, προσφέροντας στους φοιτητές γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Το MFA προσφέρει δύο κατευθύνσεις, Accounting και Investments, και συνδέει την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με διεθνώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα, όπως τα ACA/ACCA και CFA.

Η συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση της PwC Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου να επενδύσουν στη νέα γενιά και να συμβάλουν στην ανάπτυξη άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών, οι οποίοι θα μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη της κυπριακής οικονομίας.

Για την PwC Κύπρου, η πρωτοβουλία εντάσσεται στον πυλώνα «Εκπαίδευση & Πολιτισμός» του PwC Foundation, μέσα από τον οποίο ο οργανισμός στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τις ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης των νέων. Παράλληλα, συμβάλλει στην προσπάθεια για στενότερη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας.

Η Μάρθα Λάμπρου, Συνέταιρος και Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού της PwC Κύπρου, δήλωσε: «Η επένδυση στους νέους αποτελεί επένδυση στο μέλλον. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θέλουμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικές ευκαιρίες για τους φοιτητές, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτική εμπειρία που θα τους βοηθήσουν να κάνουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας».

Ο Ανδρέας Μιλιδώνης, Συνδιευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε: «Εκ μέρους του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (MFA), εκφράζουμε την ιδιαίτερη χαρά μας για τη συνεργασία μας με την PwC, στο πλαίσιο ενός ακόμη προγράμματός μας, προσφέροντας στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία τόσο για τις ίδιες και τους ίδιους όσο και για την PwC. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μας, γυναικών και ανδρών, μέσα από τα προγράμματα σπουδών μας».