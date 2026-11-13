Στόχος η δημιουργία περισσότερων βιντεοπαιχνιδιών με αφετηρία την Κύπρο

Επικαλούμενος την πρώτη Έκθεση για τη Βιομηχανία Βιντεοπαιχνιδιών στην Κύπρο, που δημοσίευσε ο CYGMA (Cyprus Game Makers Association), είπε ότι σε κατά κεφαλήν επίπεδο καμία άλλη χώρα δεν έχει περισσότερες εταιρείες παιχνιδιών, υψηλότερα έσοδα από τον κλάδο ή περισσότερες εγκαταστάσεις εφαρμογών σε κινητές συσκευές. Σύμφωνα με την έκθεση, στην Κύπρο δραστηριοποιούνται πάνω από 415 εταιρείες και περισσότεροι από 4.300 επαγγελματίες, ενώ τα έσοδα από παιχνίδια για το 2025 εκτιμώνται σε περίπου 3,2 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία, σημείωσε, δείχνουν ότι ο κλάδος αποτελεί ήδη σημαντικό μέρος της οικονομίας που βασίζεται στην τεχνολογία και την καινοτομία. Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσελκύσει εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα, πρόσθεσε.

Ως επόμενες προτεραιότητες ανέφερε την ανάπτυξη περισσότερων παιχνιδιών στην Κύπρο, τη δημιουργία τοπικών στούντιο, την αύξηση των επενδύσεων στην πνευματική ιδιοκτησία και τη διεύρυνση των ευκαιριών για τους κατοίκους του νησιού να ακολουθήσουν διεθνή σταδιοδρομία στον κλάδο.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαθέτει πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών από στούντιο: είναι μέλος της ΕΕ, βρίσκεται σε στρατηγική θέση μεταξύ τριών περιοχών, έχει ισχυρή βάση επαγγελματικών υπηρεσιών, διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και πολιτικό πλαίσιο που στηρίζει την καινοτομία.

Στα σχετικά μέτρα, όπως είπε, περιλαμβάνονται το ειδικό φορολογικό καθεστώς για πνευματική ιδιοκτησία που πληροί τα κριτήρια «IP Box», η αυξημένη έκπτωση για επιλέξιμες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, κίνητρα που αφορούν το εισόδημα από εργασία για επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε πιστοποιημένες καινοτόμες εταιρείες.

Αναφερόμενος στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράξη περί Ψηφιακής Δικαιοσύνης (Digital Fairness Act), την οποία δημοσίευσε την Τετάρτη, ο κ. Δαμιανού είπε ότι η Κύπρος θα συμμετάσχει εποικοδομητικά στη διαδικασία. Στόχος, ανέφερε, είναι η ουσιαστική προστασία των χρηστών, ιδίως των παιδιών, και η θέσπιση σαφών, δίκαιων και εφαρμόσιμων κανόνων για τα στούντιο που αναπτύσσουν βιντεοπαιχνίδια στην Ευρώπη.

Τα εξειδικευμένα κεφάλαια ανάπτυξης είναι, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, βασικό στοιχείο κάθε αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος. Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διαθέτει εργαλεία για καινοτόμες εταιρείες, μεταξύ των οποίων προγράμματα μικτής χρηματοδότησης. Παράλληλα, έχει ζητήσει από την αγορά να καταθέσει τις απόψεις της για το προτεινόμενο πρόγραμμα «G3» (Games Go Global), το οποίο ξεκινά πιλοτικά. Το πρόγραμμα αποσκοπεί να βοηθήσει στούντιο με έδρα την Κύπρο να προσεγγίσουν διεθνείς εκδότες, πλατφόρμες και παίκτες, μέσω ενεργειών μάρκετινγκ, προσαρμογής περιεχομένου, προετοιμασίας για έκδοση και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ο κ. Δαμιανού είπε επίσης ότι τα διεθνή δίκτυα είναι εξίσου σημαντικά με τα μεμονωμένα προγράμματα στήριξης. Ο επόμενος κύκλος του «Plug and Play Cyprus», που υποστηρίζεται από την Κυβέρνηση, θα επικεντρωθεί στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και θα δώσει στα στούντιο πρόσβαση σε διεθνείς μέντορες, εταιρικούς συνεργάτες και επενδυτές.

«Αυτή είναι η πρακτική αξία που επιδιώκουμε μέσα από τέτοιες συνεργασίες. Όχι η δημιουργία ενός ακόμη επιπέδου δομών, αλλά η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εταιρειών στην Κύπρο και των αγορών ή των κεφαλαίων που χρειάζονται για να μεγεθύνουν τη δραστηριότητά τους», ανέφερε.

Ο Υφυπουργός παρέπεμψε ακόμη σε πρόσφατη εκτίμηση της KPMG, σύμφωνα με την οποία ο ευρύτερος τεχνολογικός τομέας της Κύπρου απασχολούσε άμεσα περίπου 48.200 άτομα το 2025. Περίπου το 33% ήταν ξένοι υπήκοοι, ενώ η απασχόληση στον τομέα αυξανόταν κατά σχεδόν 10% ετησίως την προηγούμενη δεκαετία.

«Πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στη διεθνή τεχνογνωσία, αναπτύσσοντας παράλληλα μια πολύ ισχυρότερη τοπική δεξαμενή ταλέντων», είπε. Αυτό, πρόσθεσε, προϋποθέτει επενδύσεις στους τομείς STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και στις ψηφιακές δεξιότητες, στήριξη της αναβάθμισης και της επανεκπαίδευσης, καθώς και στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ στούντιο και πανεπιστημίων. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να εξελίσσονται, είπε, αλλά οι φοιτητές χρειάζονται και πρακτική εμπειρία, πρακτική άσκηση, καθοδήγηση, συμμετοχή σε συγκεκριμένα έργα και ευκαιρίες για την πρώτη επαγγελματική τους απασχόληση.

Εκφράζοντας ικανοποίηση για τη δραστηριοποίηση του CYGMA σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάλεσε κάθε στούντιο που δραστηριοποιείται στο νησί να προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης, να αναλάβει την καθοδήγηση φοιτητή, να συνεργαστεί σε μάθημα ή να δώσει σε νέο δημιουργό την πρώτη του επαγγελματική ευκαιρία.

Για τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη εστιάζει στην πρακτική υιοθέτησή της και στην καθιέρωση της Κύπρου ως αξιόπιστου περιφερειακού κόμβου για την ανάπτυξη και τη χρήση της.

Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών μπορεί να συμβάλει άμεσα σε αυτόν τον στόχο, είπε, καθώς τα στούντιο διακρίνονται για τη δημιουργικότητα και τον διεθνή προσανατολισμό τους, καθώς και για την εμπειρία τους στη δοκιμή νέων τεχνολογιών σε απαιτητικά εμπορικά περιβάλλοντα. Η επιτυχία τους μπορεί να δείξει πώς οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες υιοθετούνται υπεύθυνα και μετατρέπονται σε προϊόντα για την παγκόσμια αγορά.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός είπε ότι το μέλλον της ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών στην Κύπρο θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά θα συνεργαστούν οι δημιουργικές ομάδες, οι επενδυτές, τα πανεπιστήμια, οι σύμβουλοι και οι δημόσιοι φορείς.

Επανέλαβε ότι φιλοδοξία δεν είναι απλώς η φιλοξενία εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών, αλλά η οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος που θα δημιουργεί, θα χρηματοδοτεί και θα αναπτύσσει περισσότερα παιχνίδια με αφετηρία την Κύπρο, προσφέροντας διαρκή αξία, ενισχύοντας τις δεξιότητες και δημιουργώντας ποιοτικές ευκαιρίες για τους ανθρώπους της.

Πηγή: ΚΥΠΕ