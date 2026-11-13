Οι γυναίκες πληρώνουν το τίμημα ανισοτήτων και στη σύνταξη

Οι ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας δεν σταματούν με την ολοκλήρωση του επαγγελματικού τους βίου, αλλά αντίθετα τις ακολουθούν μέχρι τη συνταξιοδότηση, με το ζήτημα να τίθεται στο επίκεντρο δημόσιας ακρόασης των Επιτροπών Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες. Η πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Λι Άντερσον, υπογράμμισε ότι οι συντάξεις των γυναικών στην ΕΕ είναι κατά μέσο όρο περίπου ένα τέταρτο χαμηλότερες. Ως βασικές αιτίες ανέφερε τις συχνότερες διακοπές στην επαγγελματική στα...

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.