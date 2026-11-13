Έστησε πόδι ο Τυχικός ενώπιον του Αρχιεπισκόπου: Αρνήθηκε να υπογράψει την Ομολογία Πίστεως - Αποχώρησε από την Αρχιεπισκοπή

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του «Πολίτη», ο Τυχικός προσήλθε το πρωί της Παρασκευής στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, έχοντας μαζί του υπόμνημα, το οποίο παρέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, με σκοπό να τεθεί προς συζήτηση ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, όταν αυτή συνεδριάσει.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχιεπίσκοπος παρουσίασε στον Τυχικό κείμενο Ομολογία Πίστεως, ζητώντας του να το υπογράψει. Ωστόσο, ο εν αργία Μητροπολίτης Πάφου αρνήθηκε να προχωρήσει στην υπογραφή του και αποχώρησε από την Αρχιεπισκοπή, χωρίς να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις του Τυχικού με την Ιερά Σύνοδο, με το ζήτημα να παραμένει ανοικτό ενόψει ενδεχόμενης νέας συνοδικής συνεδρίας.

Το τελεσίγραφο που είχε προηγηθεί

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είχε δώσει στον Τυχικό προθεσμία δέκα ημερών, η οποία έληξε στις 11 Νοεμβρίου, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη στάση του και να συμμορφωθεί με τις εκκλησιαστικές αποφάσεις.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπογραφή του λιβέλου πίστεως, την οποία η Αρχιεπισκοπή θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής σχέσης του Τυχικού με την Ιερά Σύνοδο.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Αρχιεπισκοπή είχε αναφέρει ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας με τον Τυχικό παρέμεναν χωρίς ανταπόκριση, ενώ είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο σύγκλησης έκτακτης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, κατά την οποία θα μπορούσε να εξεταστεί ακόμη και το ζήτημα της καθαίρεσής του.

Παρά τη σημερινή συνάντηση των δύο ιεραρχών, η άρνηση του Τυχικού να υπογράψει την Ομολογία Πίστεως αφήνει την εκκρεμότητα άλυτη.