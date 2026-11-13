Δύο διαδικτυακές παρουσιάσεις για τη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις υπηρεσιών του 2027 διοργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ).
Παρουσιάσεις για τη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε δύο διεθνείς εκθέσεις το 2027
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργανώνει δύο διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις τον Νοέμβριο του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις εκθέσεις είναι η 27η Νοεμβρίου 2026.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και ανταποκρίνεται στο αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις με εθνικό περίπτερο. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 27η Νοεμβρίου 2026.
Οι παρουσιάσεις θα ενημερώσουν τις κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για τις εκθέσεις, τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιό τους, καθώς και τις ευκαιρίες και τα οφέλη από τη συμμετοχή. Εκπρόσωποι των διοργανωτών θα παρουσιάσουν τις εκθέσεις και θα απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις.
Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
- GITEX AI BELGRADE 2027: 18 Νοεμβρίου 2026, 10:00-11:00. Ομιλητής θα είναι ο Tamer Nahas, Commercial Director, Exhibitions Department, Dubai World Trade Centre.
- MARINTEC 2027: 20 Νοεμβρίου 2026, 11:00-12:00. Ομιλητής θα είναι ο Christopher Adams, Commercial Director, Maritime and Logistics, Seatrade Maritime, Informa Markets.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν email στη διεύθυνση servicespromotion@meci.gov.cy, αναφέροντας τη συνάντηση που τους ενδιαφέρει, την εταιρεία τους, καθώς και το ονοματεπώνυμο και το email του συμμετέχοντα. Στη συνέχεια θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά ο σύνδεσμος της συνάντησης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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