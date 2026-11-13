Είδαμε τις φωτογραφίες όμως δεν το λάβαμε στα σοβαρά αφού θεωρήσαμε ότι είναι απλώς ΑΙ. Αλλά φευ. Στην αίθουσα της συνόδου για το Κλίμα στην Αττάλεια, όντως πόζαρε πίσω από τον Πρόεδρο και την κυπριακή αντιπροσωπεία με «διακριτικότητα», όπως γράφτηκε, ο διοικητής της προεδρικής φρουράς, Ανδρέας Πεττεμερίδης. Κάποιοι μάλιστα ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το όλο σκηνικό διαδραματίστηκε μέσα στην Τουρκία. Ο διοικητής ο οποίος ανήκει στις τάξεις του στρατού και όχι της αστυνομίας, εμφανίστηκε με τη στολή του και με πράσινο μπερέ και σύμφωνα με ορισμένα παπαγαλάκια αυτή η εμφάνιση «δεν πέρασε απαρατήρητη από τις υπόλοιπες αντιπροσωπείες», οι οποίες προφανώς ζήλεψαν τη λεβεντιά και το στυλ του υπασπιστή του Χριστοδουλίδη. Γελοιότητα και μάλιστα χωρίς μέτρο, εντός αιθούσης ενός διεθνούς φόρουμ.
Με το μπερέ αλλά με... «διακριτικότητα»
ΧΡγ
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