«Η Λεμεσός δίνει πολύ περισσότερα απ’ όσα παίρνει» - Η νέα πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Άνθη Θεοχάρους, για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της πόλης

Είστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ΕΒΕΛ και η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την προεδρία επιχειρηματικού επιμελητηρίου στην Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό για εσάς προσωπικά;

Αισθάνομαι βαθιά συγκινημένη και ευγνώμων για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε ο επιχειρηματικός κόσμος της Λεμεσού. Εξίσου σημαντική υπήρξε για μένα η στήριξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Η Λεμεσός υπήρξε διαχρονικά μια πρωτοπόρος, εξωστρεφής και δυναμική επιχειρηματική κοινωνία. Το γεγονός ότι εμπιστεύθηκε σε γυναίκα την προεδρία του Επιμελητηρίου, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του το 1962, το επιβεβαιώνει. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, μια προσωπική αναφορά. Όταν ξεκίνησα την επαγγελματική μου πορεία, τη δεκαετία του 1990, η γυναικεία παρουσία στις αίθουσες συνεδριάσεων και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Θυμάμαι πολλές φορές να χρειάζεται να επιστρατεύσω όλο μου το θάρρος, ακόμη και μια μικρή προσευχή, προτού περάσω την πόρτα μιας τέτοιας αίθουσας. Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά. Η αναγνώριση της ικανότητας και της αξίας ενός ανθρώπου, ανεξαρτήτως φύλου, έχει προχωρήσει ουσιαστικά. Αυτό με γεμίζει ικανοποίηση και αισιοδοξία. Η εκλογή μου αποτελεί μια συμβολική στιγμή προόδου, αλλά πάνω απ’ όλα μια μεγάλη ευθύνη απέναντι σε όσους με εμπιστεύθηκαν.

Διαβούλευση

Ποιες προτεραιότητες θέτετε για τη θητεία σας στο ΕΒΕΛ;

Πιστεύω βαθιά σε ένα Επιμελητήριο που ακούει πριν αποφασίσει και παρεμβαίνει πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα, που εκπροσωπεί ισότιμα όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, και όλους τους παραγωγικούς τομείς. Που συνεργάζεται ουσιαστικά με την πολιτεία, τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς, αλλά ταυτόχρονα διεκδικεί με αποφασιστικότητα όσα χρειάζεται η επιχειρηματική κοινότητα. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που απηύθυνα στις επιχειρήσεις-μέλη μας όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου και αυτό θα αποτελέσει τον πυρήνα των προτεραιοτήτων μου. Πρώτο μας μέλημα, λοιπόν, είναι η ενίσχυση της άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη μας. Να ακούσουμε τις ανησυχίες τους, να καταγράψουμε τις ανάγκες κάθε κλάδου και να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Δεν επιδιώκουμε έναν διάλογο για τον διάλογο, αλλά αποφάσεις και αποτελέσματα.

Εύλογη απογοήτευση

Πώς αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2027 η απόσταση ανάμεσα στην οικονομική συνεισφορά της Λεμεσού και στις δημόσιες επενδύσεις που δέχεται;

Η Λεμεσός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς πυλώνες της Κύπρου, με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό, την ανάπτυξη γης, την τεχνολογία και το εμπόριο. Προσφέρει πέραν του 50% στα κρατικά έσοδα. Ωστόσο, αυτή η οικονομική δυναμική δεν αντικατοπτρίζεται στον βαθμό που θα έπρεπε στις δημόσιες επενδύσεις και στις υποδομές της πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αναδείξει το ΕΒΕΛ, στον προϋπολογισμό του 2027 τα αναπτυξιακά έργα της Λεμεσού αντιστοιχούν μόλις στο 3,8%, δηλαδή €57 εκατ. από κατάλογο έργων ύψους €1,5 δισ. Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει εύλογη απογοήτευση και έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές και τους οργανωμένους φορείς. Δεν πρόκειται για τοπικιστική διεκδίκηση ούτε για απαίτηση προνομιακής μεταχείρισης. Αλλά για την ανάγκη να αναγνωριστεί έμπρακτα η συνεισφορά της Λεμεσού στην εθνική οικονομία. Μια πόλη που δημιουργεί ανάπτυξη και σημαντικά δημόσια έσοδα χρειάζεται τις αντίστοιχες υποδομές για να συνεχίσει να αναπτύσσεται βιώσιμα.

Η ανάπτυξη προχώρησε ταχύτερα από τον σχεδιασμό

Ποια είναι η συμβολή των εταιρειών τεχνολογίας στην οικονομία και ποιες πιέσεις συνδέετε με τους ρυθμούς ανάπτυξης της Λεμεσού, ιδιαίτερα στα ενοίκια και στις μετακινήσεις;

Η Λεμεσός έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό κέντρο εταιρειών τεχνολογίας και καινοτομίας. Πρόκειται για έναν τομέα στρατηγικής σημασίας, του οποίου η άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ της Κύπρου εκτιμήθηκε στο 16,2% για το 2025, σύμφωνα με μελέτη της KPMG. Το ΕΒΕΛ αναγνώρισε έγκαιρα τη σημασία του, δημιουργώντας ξεχωριστή αντιπροεδρία Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Ωστόσο, κάθε περίοδος ραγδαίας ανάπτυξης δημιουργεί προκλήσεις όταν η αγορά και οι δημόσιες υποδομές δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν. Αυτό ακριβώς βιώνει σήμερα η Λεμεσός. Η αυξημένη ζήτηση για στέγαση, οι πιέσεις στα ενοίκια, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η επιβάρυνση των υποδομών αποτελούν συνέπειες μιας ανάπτυξης που προχώρησε ταχύτερα από τον αναγκαίο σχεδιασμό.

Θέλω, όμως, να είμαι απολύτως σαφής: Η ανάπτυξη δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν δεν προετοιμαζόμαστε εγκαίρως να τη διαχειριστούμε. Καμία οικονομία που επιδιώκει την πρόοδο δεν αποθαρρύνει τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίθετα, προβλέπει τις ανάγκες, σχεδιάζει έγκαιρα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να διαχέονται στην κοινωνία. Στη Λεμεσό ο αναγκαίος προγραμματισμός δεν συμβάδισε με τους ρυθμούς της οικονομικής εξέλιξης. Δεν πρέπει να επιβραδύνουμε την πρόοδο για να προσαρμοστούμε στις ελλείψεις μας. Πρέπει να καλύψουμε τις ελλείψεις μας για να στηρίξουμε την πρόοδο.

Κυκλοφοριακό

Βασικά οδικά έργα της Λεμεσού παραμένουν σε εκκρεμότητα. Τι θα διεκδικήσει το ΕΒΕΛ και ποιες παρεμβάσεις μπορούν να ανακουφίσουν άμεσα το κυκλοφοριακό;

Οι ανάγκες της Λεμεσού σε έργα υποδομής είναι μεγάλες και συσσωρεύονται εδώ και χρόνια. Ο κατάλογος των αναγκαίων έργων είναι εκτενής και αποτελεί αντικείμενο κοινής διεκδίκησης των φορέων της πόλης. Ως Επιμελητήριο θα συνεχίσουμε να πιέζουμε συντονισμένα για την υλοποίησή τους, με συγκεκριμένες προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα. Οφείλουμε, ωστόσο, να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να αναμένουμε την άμεση κατασκευή μεγάλων οδικών έργων για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι αναγκαίες μελέτες. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για αδράνεια. Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε παράλληλα σε δύο κατευθύνσεις: Να επιταχύνουμε τα μεγάλα έργα και ταυτόχρονα να προωθήσουμε μικρότερες, στοχευμένες παρεμβάσεις που μπορούν να ανακουφίσουν άμεσα το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η βελτίωση δευτερευουσών οδικών συνδέσεων και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων σημείων συμφόρησης μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών είναι απαραίτητη.

Το ΕΒΕΛ έχει ήδη καταθέσει εισηγήσεις και το νέο διοικητικό συμβούλιο θα επανεξετάσει όλες τις εφαρμόσιμες λύσεις. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη μεγάλη λύση για να εφαρμόσουμε τις μικρότερες λύσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σήμερα.

Πώς απαντάτε στην κριτική για την ανάπτυξη, όταν εργαζόμενοι και νέοι δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη στη Λεμεσό;

Η ανάπτυξη είναι ένδειξη προόδου και οικονομικής δυναμικής. Οι υγιείς επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, εισοδήματα, επενδύσεις και δημόσια έσοδα που μπορούν να στηρίξουν καλύτερες υποδομές και κοινωνικές παροχές. Θεωρώ λανθασμένο να αντιμετωπίζουμε την οικονομική ανάπτυξη ως κάτι αρνητικό. Ασφαλώς, δημιουργεί πιέσεις και ανισορροπίες. Αυτές, όμως, πρέπει να αντιμετωπίζονται με σωστές πολιτικές και έγκαιρο σχεδιασμό, όχι με την αποθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Το πραγματικό ζητούμενο είναι η οικονομική πρόοδος να μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής. Να μπορούν οι νέοι μας να εργάζονται και να ζουν στη Λεμεσό, να έχουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη και να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ανάπτυξη. Δεν πρέπει να τιμωρούμε την επιτυχία και την πρόοδο. Πρέπει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε τα οφέλη τους να φτάνουν σε ολόκληρη την κοινωνία.

Λείπουν τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων από την πόλη

Προέρχεστε από τον τουριστικό τομέα. Τι σημαίνει για τη Λεμεσό η μετατροπή ξενοδοχείων σε οικιστικές αναπτύξεις και ποιες παρεμβάσεις χρειάζεται η πόλη για να στηρίξει τον τουρισμό όλο τον χρόνο;

Η Λεμεσός έχει εδραιωθεί ως ένας σύγχρονος, ποιοτικός και ολόχρονος τουριστικός προορισμός. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η μετατροπή ορισμένων ξενοδοχείων σε μικτές αναπτύξεις και οικιστικά συγκροτήματα έχει περιορίσει τις διαθέσιμες κλίνες, ιδιαίτερα στις κατηγορίες τριών και τεσσάρων αστέρων. Χρειαζόμαστε μια πιο ισορροπημένη προσφορά καταλυμάτων που να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών. Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Λεμεσού είναι ότι πρόκειται για μια πόλη που ζει και λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο. Με το εκτεταμένο παραλιακό της μέτωπο, τη σύγχρονη φυσιογνωμία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας και γαστρονομίας, προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η συνεχής δραστηριότητα στηρίζει την εστίαση, το εμπόριο και ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό. Παράλληλα, η ευρύτερη επαρχία εμπλουτίζει το τουριστικό μας προϊόν με τα ορεινά θέρετρα, τα κρασοχώρια, τις οινοποιητικές διαδρομές, τα μονοπάτια της φύσης, τις ποδηλατικές διαδρομές και την πλούσια θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά.

Το ΕΒΕΛ συνεργάζεται στενά με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και τους αρμόδιους Δήμους για την προώθηση σημαντικών έργων. Προτεραιότητες αποτελούν η αναβάθμιση και ολοκλήρωση του παραλιακού πεζόδρομου, η βελτίωση της καθαριότητας, η δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου, καθώς και η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού μας, μεταξύ άλλων μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου μουσείου.

Με ένα ικανό και δυναμικό διοικητικό συμβούλιο στο πλευρό μου, με κοινό όραμα, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα, είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και να οδηγήσουμε τη Λεμεσό ακόμη πιο μπροστά. Γιατί η πρόοδος δεν είναι αποτέλεσμα μόνο φιλοδοξίας, αλλά συνεργασίας, τόλμης και πράξεων.