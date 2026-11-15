Άλ Πατσίνο, Άιλα Φίσερ και Μπλέικ Ρίτσον στο νέο θρίλερ «Captivated» – Η αληθινή απαγωγή του κληρονόμου της οικογένειας Γκέτι το 1973

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντίτο Μοντιέλ (Dito Montiel). Η ταινία εμπνέεται από την αληθινή ιστορία της απαγωγής του Τζον Πολ Γκέτι III (John Paul Getty III) στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης το 1973. Τα γυρίσματα έχουν αρχίσει και πραγματοποιούνται στην Καλαβρία και τη Ρώμη.

Με φόντο την Ιταλία της δεκαετίας του 1970, το «Captivated» παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στην υπόθεση της απαγωγής του εγγονού του Τζον Πολ Γκέτι (John Paul Getty), ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η ταινία φιλοδοξεί να αναδείξει πτυχές που δεν εξετάστηκαν στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) «All the Money in the World» ή στη σειρά «Trust» του FX.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του Variety, ο Πατσίνο υποδύεται τον Καλαβρέζο αρχηγό της μαφίας Σάρο Μαμολίτι (Saro Mammoliti) σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο Μαμολίτι συμμετείχε στην απαγωγή. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την υφήλιο, καθώς ο μεγιστάνας αρνήθηκε επίμονα να καταβάλει τα λύτρα, πιστεύοντας αρχικά ότι η απαγωγή ήταν σκηνοθετημένη.

Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Μάικλ Μαμολίτι (Michael Mammoliti) και Μανάσβι Μάμγκαϊ (Manasvi Mamgai) της 32Red Entertainment, οι Άντρεα Μπούκο (Andrea Bucko) και Νίκι Γουάινστοκ (Nicky Weinstock) της Sweetheart Entertainment, καθώς και ο Κάσιαν Έλγουις (Cassian Elwes).

Ο Μάικλ Μαμολίτι, που έγραψε το σενάριο μαζί με τους Μοντιέλ και Ρόμπιν Σούσαν (Robin Shushan), δήλωσε: «Για μένα αυτή η ταινία είναι βαθιά προσωπική υπόθεση. Η οικογένειά μου έχει άμεση σχέση με τα γεγονότα και μεγάλωσα γνωρίζοντας μια πολύ διαφορετική εκδοχή της ιστορίας από αυτή που έχει δει το κοινό μέχρι σήμερα στην οθόνη. Μαζί με τον Ντίτο, το εξαιρετικό μας καστ και τους συνεργάτες μας στην παραγωγή, έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε μια νέα διάσταση σε μια ιστορία που ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει».

Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο Στέφαν Τσιούπεκ (Stefan Ciupek), γνωστός από το οσκαρικό «Slumdog Millionaire», το «Rumors» και το «Brother Verses Brother» του Άρι Γκολντ (Ari Gold), που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ South by Southwest (SXSW).

Τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας διαχειρίζεται η Voltage Pictures, ενώ οι CAA Media Finance και WME έχουν αναλάβει τη διανομή στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ