Στο σφυρί το αυθεντικό σενάριο 420 σελίδων του «Κάποτε στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε – Εκτιμάται έως και 30.000 ευρώ

Το χειρόγραφο, με εκτιμώμενη αξία 20.000–30.000 ευρώ, παρουσιάζεται σε έκθεση ενόψει της δημοπρασίας που διοργανώνει ο οίκος Aguttes στο Νεϊγί. Πρόκειται για εκτενή εκδοχή του σεναρίου, την οποία συνέγραψαν οι Σέρτζιο Ντονάτι και Σέρτζιο Λεόνε. Περιλαμβάνει σκηνές που αφαιρέθηκαν από την τελική ταινία, καθώς και αφιέρωση στον σημερινό κάτοχό του, τον Γάλλο συνθέτη και δημιουργό ταινιών Αλάν Σιμόν.

Ο Λεόνε είχε αναθέσει στους Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και Ντάριο Αρτζέντο, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στην αρχή της καριέρας τους, να αναπτύξουν την ιστορία για το νέο του γουέστερν. Έπειτα από μακρά επεξεργασία, ο Ντονάτι μετέτρεψε το υλικό σε σενάριο μαζί με τον Λεόνε.

Ο Ντονάτι είχε περιγράψει ως μοναδική τη διαδικασία συγγραφής. Όπως είχε πει, ο Λεόνε τού ζήτησε ένα σενάριο σχεδόν σαν μυθιστόρημα: 420 σελίδες με περιγραφές, οπτικά στοιχεία, ακόμη και τις εσωτερικές καταστάσεις των χαρακτήρων.

Σύμφωνα με τον Ντονάτι, το κείμενο ήταν τόσο ακριβές ώστε ο Ένιο Μορικόνε να μπορεί να δουλέψει τη μουσική πριν από τα γυρίσματα. Ο Λεόνε χρησιμοποίησε στη συνέχεια τη μουσική στο πλατό. Σε άλλη συνέντευξη, ο Ντονάτι θυμήθηκε ότι έγραψε ολόκληρο το σενάριο μέσα σε λίγες εβδομάδες και σημείωσε πόσο πιστός έμεινε ο Λεόνε στο κείμενο. Κατά την εκτίμησή του, το σενάριο ήταν σχεδόν μεταγραφή της ταινίας που επρόκειτο να γυριστεί, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

«Συγκαταλέγεται στις ταινίες που αντέχουν στον χρόνο και αποτελούν μέρος της δημοφιλούς κουλτούρας. Σήμερα, ακόμη και οι νεότερες γενιές γνωρίζουν, τουλάχιστον, τον τίτλο της, κάτι που από μόνο του έχει σημασία, ενώ παράλληλα θεωρείται το κορυφαίο γουέστερν όλων των εποχών», δήλωσε στο EFE ο Αρτούρ Περό, διευθυντής του Τμήματος Ποπ Κουλτούρας και Αναμνηστικών στον οίκο Aguttes.

Ο Περό ανέφερε ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης, ο μουσικός Άλαν Σάιμον, πουλά το σενάριο για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανέγερσης σχολείου στο Νεπάλ.

Την άνοιξη του 2006, ο Άλαν Σάιμον συνεργάστηκε για αρκετές ημέρες με τον Ντονάτι στη Μεντάνα, κοντά στη Ρώμη, πάνω στο σενάριο κινηματογραφικού έργου. Φωτογραφία που συνοδεύει το χειρόγραφο καταγράφει τη συνάντηση. Ο Σάιμον αφηγείται ότι ο Ντονάτι, γνωρίζοντας το πάθος του για το «Κάποτε στη Δύση», βγήκε από το δωμάτιο και επέστρεψε με το δακτυλογραφημένο σενάριο, το οποίο του έδωσε αφού το υπέγραψε.

Πηγή: ΚΥΠΕ