Σε θάνατο διά απαγχονισμού καταδίκασε την Κυριακή δικαστήριο στην Ιορδανία τρεις άνδρες, για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα σε εκκλησία.
Ιορδανία: Θάνατος διά απαγχονισμού για τρεις άνδρες που καταδικάστηκαν για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία
Τρεις άνδρες καταδικάστηκαν σε θάνατο διά απαγχονισμού για την ένοπλη επίθεση σε κηδεία, κατά την οποία σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν 25.
Στις 23 Οκτωβρίου, ένοπλοι εισέβαλαν σε κηδεία σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ. Από την επίθεση σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 25.
Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις άνδρες —δύο αδέλφια και συγγενής τους εξ αγχιστείας— διέφυγαν μετά την επίθεση και συνελήφθησαν τρεις ημέρες αργότερα.
Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο ιορδανικός στρατός ανέφερε ότι «το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας εξέδωσε την απόφασή του με την οποία καταδίκασε σε θάνατο τους τρεις εγκληματίες που διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση» στην ελληνορθόδοξη εκκλησία.
Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για «διάπραξη τρομοκρατικών επιθέσεων» που οδήγησαν σε θανάτους, καθώς και για αδικήματα σχετικά με όπλα, «συνωμοσία για διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων» και «προώθηση των ιδεών μιας τρομοκρατικής οργάνωσης».
Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην Ιορδανία, χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία. Οι Χριστιανοί αποτελούν περίπου το 3% του πληθυσμού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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