Ο Τζέιμς Μπλαντ επέστρεψε στην κορυφή των βρετανικών charts με το «Airplane Mode», το πρώτο άλμπουμ του που φτάνει στο νούμερο ένα εδώ και 19 χρόνια, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τζέιμς Μπλαντ: Επέστρεψε στην κορυφή των βρετανικών charts μετά από 19 χρόνια – Το «Airplane Mode» έγινε το πρώτο Νο1 άλμπουμ του από το 2007
Το άλμπουμ «Airplane Mode», η όγδοη δισκογραφική δουλειά του τραγουδιστή, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο δίσκος περιλαμβάνει 12 τραγούδια και είναι η όγδοη δισκογραφική δουλειά του τραγουδιστή. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή, σε μια περίοδο έντονου ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Μπλαντ στο ριάλιτι παιχνίδι του BBC «The Celebrity Traitors».
Ο Μπλαντ έφτασε στην τελική τριάδα του παιχνιδιού, προτού αποκλειστεί από τους συμπαίκτες του στην ομάδα των «Πιστών» (Faithfuls), Σεμπάστιαν «Μπας» Κροφτ και Ρόμες Ρανγκανάθαν, σε ένα ιδιαίτερα αγωνιώδες φινάλε.
Μιλώντας στην Official Charts Company, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ευγνώμων είμαι σε κάθε άτομο που μπήκε στον κόπο να κατεβάσει, να αγοράσει ή να ακούσει μέσω streaming το άλμπουμ μου».
«Από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».
Το προηγούμενο άλμπουμ του που έφτασε στην πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το «All The Lost Souls», το 2007.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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