Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Υπουργός εξήγησε ότι η μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναφέρεται σε ενδεχόμενη αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στα 69 έτη μέχρι το 2080, συνδέεται με τη γήρανση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα.

Υπενθύμισε ότι από το 2013 υπάρχει συμφωνία για επανεξέταση του ορίου αφυπηρέτησης ανά πενταετία, στη βάση του προσδόκιμου ζωής. Όπως ανέφερε, οι δύο προηγούμενες μελέτες δεν οδήγησαν σε αύξηση, ενώ η επόμενη αναμένεται το 2028 ή το 2029. Εφόσον προκύψει ανάγκη αναπροσαρμογής, το όριο θα αυξηθεί.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη αναλογιστική μελέτη, δεν προβλέπεται αύξηση των εισφορών. Σημείωσε, ωστόσο, ότι απρόβλεπτοι εξωγενείς παράγοντες θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα.

Τι αλλάζει στην πρόωρη αφυπηρέτηση

Αναφερόμενος στην πρόωρη αφυπηρέτηση, ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι το κανονικό όριο παραμένει στα 65 έτη, ανεξάρτητα από τα χρόνια εργασίας.

Εξήγησε ότι η αναλογιστική μείωση για όσους αφυπηρετούν νωρίτερα ανέρχεται σήμερα στο 12%, ενώ με τη μεταρρύθμιση προβλέπεται μείωσή της κατά τεσσεράμισι ποσοστιαίες μονάδες όσον αφορά τη βασική σύνταξη.

Πρόσθεσε ότι μετά την πρώτη πενταετία θα εφαρμοστούν νέοι τρόποι υπολογισμού, οι οποίοι θα ενθαρρύνουν την παραμονή στην εργασία, παρέχοντας πρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε όσους επιλέξουν να συνεχίσουν εθελοντικά μέχρι τα 67 τους.

Οι διαφωνίες για τα Ταμεία Προνοίας

Σχετικά με τα Ταμεία Προνοίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, κυρίως ως προς την υποχρεωτική ή εθελοντική εφαρμογή τους και την ένταξη των υφιστάμενων Ταμείων στη νέα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα περίπου το 23% των εργαζομένων καλύπτεται από Ταμεία Προνοίας σε εθελοντική βάση.

Όπως εξήγησε, οι εισηγήσεις των οργανώσεων έχουν κωδικοποιηθεί και στη σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος θα παρουσιαστούν κυβερνητικές προτάσεις, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας, δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για την υλοποίηση της πρώτης.

Περιορίζεται ο χρόνος για τη Βουλή

Για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της μεταρρύθμισης, ο κ. Μουσιούττας παραδέχθηκε ότι «ο χρόνος λιγοστεύει και τα πράγματα δυσκολεύουν».

Ανέφερε ότι αναμένει την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου από τη Νομική Υπηρεσία, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα ζητήσει την ταχύτερη δυνατή εξέτασή του, δηλώνοντας διαθέσιμο ακόμη και για καθημερινές συνεδριάσεις.

Αυξήσεις συντάξεων έως 60%

Αναφερόμενος στο ύψος των συντάξεων, ο Υπουργός επανέλαβε ότι η μεταρρύθμιση προβλέπει αυξήσεις από 5% έως 60%, σε βάθος τριετίας, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Αναγνώρισε ότι ακόμη και αύξηση σύνταξης από τα 500 στα 800 ευρώ δεν εξασφαλίζει υψηλό εισόδημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η καθολική αύξηση των συντάξεων στα 1.088 ευρώ δεν είναι οικονομικά εφικτή.

Σημείωσε επίσης ότι το ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού από τη σύνταξη βρίσκεται περίπου στο 43%, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσής του μέσω της μεταρρύθμισης και της ανάπτυξης των Ταμείων Προνοίας.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των συνταξιούχων, εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους και του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους.

Ακούστε την παρέμβαση του Μαρίνου Μουσιούττα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ 16-11-2026