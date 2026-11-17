Δύο σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών, οι οποίες αφορούν τόσο τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου όσο και το ύψος των εκλογικών δαπανών, τίθενται στο τραπέζι της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών την ερχόμενη Πέμπτη. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνονται σε δύο προτάσεις νόμου που κατέθεσαν το ΑΚΕΛ και η Άμεση Δημοκρατία με σκοπό να τύχουν εφαρμογής στις προεδρικές εκλογές του 2028. Προτείνεται, μεταξύ άλλων, η επέκταση της προεκλογικής περιόδου από 6 σε 12 μήνες, καθώς και η αύξηση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών των υποψηφίων για την προεδρία της Δημοκρατίας από €1 εκατ. που προβλέπει σήμερα η νομοθεσία σε €1,7 εκατ. Για τους δύο υποψηφίους που θα περάσουν στ...