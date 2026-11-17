Το ενεργητικό διαμορφώθηκε στα €8.426,1 εκατ., έναντι €8.377,1 εκατ. στο τέλος Ιουνίου. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ανερχόταν σε €7.892,2 εκατ., σημείωσε αύξηση 6,8%.

Οι επενδυτικοί οργανισμοί που υπέβαλαν στοιχεία στην ΚΤΚ ήταν 350 τον Σεπτέμβριο, έναντι 353 τον Ιούνιο του 2026 και 351 τον Σεπτέμβριο του 2025.

Άνοδος στις επενδύσεις σε ακίνητα

Ανά είδος επένδυσης, η μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση καταγράφηκε στα επενδυτικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας. Η αξία τους έφτασε τα €1.234,7 εκατ. τον Σεπτέμβριο, από €1.124,7 εκατ. τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 9,8%.

Το ενεργητικό των μεικτών επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε κατά 8,4%, στα €1.442,3 εκατ., από €1.330 εκατ. τον Ιούνιο.

Αντίθετα, το ενεργητικό των μετοχικών επενδυτικών οργανισμών μειώθηκε κατά 3,4%, στα €4.201,9 εκατ., και των ομολογιακών οργανισμών κατά 5,6%, στα €168,3 εκατ. Στους λοιπούς επενδυτικούς οργανισμούς καταγράφηκε μείωση 1,1%, με το ενεργητικό να διαμορφώνεται στα €1.378,8 εκατ.

Με βάση τη μορφή των οργανισμών, το ενεργητικό των ανοικτού τύπου διαμορφώθηκε στα €8.060,4 εκατ. τον Σεπτέμβριο, έναντι €8.066 εκατ. τον Ιούνιο. Για τους οργανισμούς κλειστού τύπου, αυξήθηκε στα €365,7 εκατ., από €311,1 εκατ.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ανήλθε στα €799,3 εκατ., έναντι €824 εκατ. τον Ιούνιο. Για τους μη ΟΣΕΚΑ, αυξήθηκε στα €7.626,7 εκατ., από €7.553,1 εκατ.

Πηγή: ΚΥΠΕ