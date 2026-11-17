Η ανακοίνωση εξετάζει ζητήματα που καλούνται να λάβουν υπόψη οι γυναίκες πριν μετακινηθούν για εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αναφέρει ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι γυναίκες κάλυψαν περισσότερα από τα δύο τρίτα των καθαρών νέων θέσεων εργασίας.

Παρά την αύξηση της απασχόλησης, η διαφορά μεταξύ των φύλων παραμένει: το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών πλησιάζει το 81%, περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από εκείνο των γυναικών.

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες κερδίζουν 11% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες, ενώ το χάσμα είναι μεγαλύτερο στις θέσεις με τις υψηλότερες αμοιβές. Οι γυναίκες καταλαμβάνουν περίπου το 35% των διευθυντικών θέσεων.

Η ELA και η Γενική Διεύθυνση αναφέρουν επίσης ότι η ένταση της εργασίας έχει αυξηθεί για τις γυναίκες, ιδιαίτερα στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της υγείας. Οι γυναίκες δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν υψηλότερες συναισθηματικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων λόγω της συχνότερης επαφής με θυμωμένους πελάτες ή ασθενείς και με συναισθηματικά δύσκολες καταστάσεις.

Εξακολουθούν, παράλληλα, να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο των οικιακών εργασιών και της φροντίδας των παιδιών, ενώ είναι πιθανότερο από τους άνδρες να εργάζονται με μερική απασχόληση.

Οι διαφορές είναι σημαντικές και μεταξύ των κρατών μελών. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων κυμαίνεται από 0,7% στο Βέλγιο έως 18,8% στην Εσθονία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Βέλγιο και η Πολωνία αναφέρονται ως παραδείγματα χωρών που έχουν θεσπίσει κανόνες για τη μισθολογική διαφάνεια. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι η ύπαρξη τέτοιων κανόνων είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να εξετάσουν οι εργαζόμενες πριν μετακινηθούν σε άλλη χώρα.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στις ευέλικτες μορφές εργασίας. Η Ολλανδία και η Γερμανία είναι χώρες όπου οι εργαζόμενοι έχουν ισχυρά νομικά δικαιώματα να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Ωστόσο, η Ολλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης μεταξύ των γυναικών στην ΕΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εργάζεται με μερική απασχόληση το 31,7% των εργαζόμενων μητέρων ηλικίας 25 έως 54 ετών, έναντι 5,1% των πατέρων της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Η ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη στις διαφορές μεταξύ των χωρών ως προς τη γονική άδεια και τη φροντίδα παιδιών. Οι σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζονται ως χώρες με μεγαλύτερες και καλύτερα αμειβόμενες άδειες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των δύο γονέων, καθώς και με επιδοτούμενη φροντίδα παιδιών από μικρή ηλικία.

Σημειώνεται επίσης ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχουν ενισχύσει την άδεια πατρότητας και την άδεια φροντιστών. Ωστόσο, οι παροχές και οι πρακτικές συνθήκες εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Η ELA και η Γενική Διεύθυνση συνιστούν στις γυναίκες που εξετάζουν το ενδεχόμενο εργασίας σε άλλη χώρα να λαμβάνουν υπόψη την αποτελεσματικότητα των φορέων ισότητας, την ύπαρξη υποχρεωτικών ελέγχων αμοιβών και τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών για παρενόχληση.

Πηγή: ΚΥΠΕ