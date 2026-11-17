Στο φως έφερε χθες η κυβέρνηση τους σχεδιασμούς της για τη μεταρρύθμιση των Ταμείων Προνοίας, θέτοντας ως πρώτο στόχο την ένταξη του 50%-60% των εργαζομένων που δεν διαθέτουν Ταμείο Προνοίας και διατηρώντας στο τραπέζι το ενδεχόμενο μελλοντικής υποχρεωτικής εφαρμογής, εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος. Μετά από την κατάθεση του συγκριτικού πίνακα με τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων επί της μεταρρύθμισης των Ταμείων Προνοίας την περασμένη Δευτέρα, η κυβέρνηση παρουσίασε χθες προφορικά την πρότασή της ως βάση συζήτησης, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές θέσεις εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η κυβερνητική προσέγγιση προβλέπει σε πρώτο στάδιο την εθελοντική εφαρμογή νέων Ταμείων Προνοίας, με την παροχή ισχυρών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, επιδιώκοντας να ενταχθε...
Στο φως οι σχεδιασμοί για Ταμεία Προνοίας - Πώς σχολιάζουν την πρόταση της κυβέρνησης οι κοινωνικοί εταίροι
Τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τη μεταρρύθμιση των Ταμείων Προνοίας παρουσιάζει ο «Π». Τι περιλαμβάνει η πρόταση του Υπουργείου Εργασίας ως βάση συζήτησης
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