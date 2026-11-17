Στην περιοχή που διαμένω, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο «μαγαζί» για προβλέψεις στοιχημάτων… Το διαμέρισμα που κατοικώ είναι ακριβώς από πάνω του. Έτσι, αν και δεν παίζω ποτέ στοιχήματα, γνωρίζω σχεδόν όλους τους «παίκτες» στοιχημάτων. Κρατάνε οι πλείστοι μερικές άσπρες κόλλες και με μια πένα σημειώνουν αυτά που προβλέπουν. Σκορ, ημίχρονα, γκολ, λεπτά και ό,τι άλλο μπορεί να στοιχηματιστεί…
F16 viper πάνω από το Πανθεσσαλικό Στάδιο…
Ζουν γι' αυτό το… σκορ κάθε μέρα! Την περασμένη Παρασκευή ανίχνευσα τάχα τις προβλέψεις τους για τον αγώνα Ολλανδία-Ελλάδα… Πλήρης καταστροφή των προβλέψεων, όπως και το τελικό σκορ. 7-0… Αχώνευτο, έγραφαν οι αθηναϊκές αθλητικές εφημερίδες.
Όντως… Τι να έπαθαν τα παλληκάρια του Ιβάν; Ατέλειωτες συζητήσεις, οι πλείστες φυσικά του ύψους και του βάθους. Αθάνατη ελληνική νοοτροπία. Μόνο ο ΟΦΗ στάθηκε στο ύψος των… δραματικών περιστάσεων. «Προτιμούμε ένα 7-0 παρά εφτά φορές 1-0!», διακήρυξε με ανακοίνωσή του ο κρητικός σύλλογος. Έξυπνο, εύστοχο, έντιμο και παρηγορητικό…
Ψες όμως; Να κατεβώ στο «μπούκικο» και να τολμήσω να προβλέψω ένα σκορ; Το εθνικό μου φρόνημα ταπεινωμένο, αναζητεί την -γιατί όχι;- εκδίκηση, δικαίωση και αναστήλωση του ηθικού αναστήματος. Εσείς τι θα προβλέπατε για ψες; Η στήλη γράφεται λίγες ώρες πριν τον αγώνα… Εδώ σας θέλω όλους. Υπάρχει περίπτωση να μην νικήσει απόψε η Εθνική Ελλάδος; Υπάρχει μια στις χίλιες να επαναληφθεί το θρίλερ διασυρμού της περασμένης Παρασκευής;
Εγώ προέβλεψα και έπαιξα -για πρώτη φορά- ένα σκορ υπέρ της ομάδας του Ιβάν. 3-0 ή το χειρότερο 3-1 υπέρ των ορθοδόξων Ελλήνων που δεν θα κωλώσουν μπροστά στους ομόδοξους Σέρβους…! Την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε ένα εθνικό βραχυκύκλωμα και η ομάδα παλάβωσε. Μπορούσε να συμβεί ακόμα κι αυτό! Οι ομόδοξοι μάς λυπήθηκαν και σταμάτησαν στα 7… Α, ρε Τσάβι, κάθαρμα...
Σας το γράφω από τώρα -χθες το μεσημέρι δηλαδή. Χρειαζόταν να πετάξουν και δυο F16 viber, πάνω από το Πανθεσσαλικό την ώρα του αγώνα! Αν νικήσαμε, χωρίς το πέρασμα των μαχητικών, πάει να πει πως η περασμένη Παρασκευή ήταν απλά μια κρίση πανικού και μας έμαθε να συμπεριφερόμαστε…
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