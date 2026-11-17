Ζουν γι' αυτό το… σκορ κάθε μέρα! Την περασμένη Παρασκευή ανίχνευσα τάχα τις προβλέψεις τους για τον αγώνα Ολλανδία-Ελλάδα… Πλήρης καταστροφή των προβλέψεων, όπως και το τελικό σκορ. 7-0… Αχώνευτο, έγραφαν οι αθηναϊκές αθλητικές εφημερίδες.

Όντως… Τι να έπαθαν τα παλληκάρια του Ιβάν; Ατέλειωτες συζητήσεις, οι πλείστες φυσικά του ύψους και του βάθους. Αθάνατη ελληνική νοοτροπία. Μόνο ο ΟΦΗ στάθηκε στο ύψος των… δραματικών περιστάσεων. «Προτιμούμε ένα 7-0 παρά εφτά φορές 1-0!», διακήρυξε με ανακοίνωσή του ο κρητικός σύλλογος. Έξυπνο, εύστοχο, έντιμο και παρηγορητικό…

Ψες όμως; Να κατεβώ στο «μπούκικο» και να τολμήσω να προβλέψω ένα σκορ; Το εθνικό μου φρόνημα ταπεινωμένο, αναζητεί την -γιατί όχι;- εκδίκηση, δικαίωση και αναστήλωση του ηθικού αναστήματος. Εσείς τι θα προβλέπατε για ψες; Η στήλη γράφεται λίγες ώρες πριν τον αγώνα… Εδώ σας θέλω όλους. Υπάρχει περίπτωση να μην νικήσει απόψε η Εθνική Ελλάδος; Υπάρχει μια στις χίλιες να επαναληφθεί το θρίλερ διασυρμού της περασμένης Παρασκευής;

Εγώ προέβλεψα και έπαιξα -για πρώτη φορά- ένα σκορ υπέρ της ομάδας του Ιβάν. 3-0 ή το χειρότερο 3-1 υπέρ των ορθοδόξων Ελλήνων που δεν θα κωλώσουν μπροστά στους ομόδοξους Σέρβους…! Την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε ένα εθνικό βραχυκύκλωμα και η ομάδα παλάβωσε. Μπορούσε να συμβεί ακόμα κι αυτό! Οι ομόδοξοι μάς λυπήθηκαν και σταμάτησαν στα 7… Α, ρε Τσάβι, κάθαρμα...

Σας το γράφω από τώρα -χθες το μεσημέρι δηλαδή. Χρειαζόταν να πετάξουν και δυο F16 viber, πάνω από το Πανθεσσαλικό την ώρα του αγώνα! Αν νικήσαμε, χωρίς το πέρασμα των μαχητικών, πάει να πει πως η περασμένη Παρασκευή ήταν απλά μια κρίση πανικού και μας έμαθε να συμπεριφερόμαστε…