Το μέρισμα καθορίστηκε στα 3,25 σεντ ανά μετοχή, με τις σχετικές επιταγές να έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς στους δικαιούχους, στα τέλη Οκτωβρίου 2026, στις διευθύνσεις που είναι καταχωρισμένες στο μητρώο μετόχων της εταιρείας.

Η επαναφορά της διανομής μερίσματος, έπειτα από δύο δεκαετίες, αποτελεί εξέλιξη για τους μετόχους, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της εταιρείας σε πολιτική απόδοσης μέρους της αξίας που δημιουργεί στους επενδυτές της.

Αλλαγή στον τρόπο πληρωμής

Παράλληλα με την καταβολή του μερίσματος, η εταιρεία προχωρεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των μετόχων της, προετοιμάζοντας και αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι μελλοντικές πληρωμές.

Συγκεκριμένα, πρόθεση της διοίκησης είναι τα μερίσματα να καταβάλλονται στο εξής αποκλειστικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, στους λογαριασμούς που θα υποδεικνύουν οι δικαιούχοι. Για τον σκοπό αυτό, οι μέτοχοι καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο επικαιροποίησης στοιχείων και να παράσχουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση.

Η εταιρεία καλεί όσους δεν έχουν παραλάβει την επιταγή τους να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της, ώστε να επιβεβαιώσουν τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Εκκρεμότητες με πρώην μετόχους της ΛΟΕΛ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους πρώην μετόχους της ΛΟΕΛ Δημόσια Λτδ, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες επικαιροποίησης των στοιχείων τους, προκειμένου να λάβουν τις αντίστοιχες μετοχές της Λαϊκόν Καφεκοπτείον Δημόσια Λτδ.

Η διαδικασία αφορά την εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως και η εταιρεία καλεί τους ενδιαφερομένους να επικοινωνήσουν μαζί της για ενημέρωση και καθοδήγηση.

Για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Λαϊκόν Καφεκοπτείον στο τηλέφωνο 22717100 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@laiko.com.cy. Το σχετικό έντυπο είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας.