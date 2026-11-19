Η παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο είναι ευρύτερη από τις επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στο νησί. Παράλληλα, το διμερές εμπόριο αγαθών έφτασε το 2025 τα €3,3 δισ., ενώ οι εξαγωγές κυπριακών προϊόντων εγχώριας παραγωγής προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 12%.

Ο επικεφαλής του Invest Cyprus χαρακτήρισε στρατηγική προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών δεσμών, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν τη γεωγραφική και επιχειρηματική τους θέση ως ενιαία επενδυτική δύναμη. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ η Κύπρος διατηρεί σημαντικές διασυνδέσεις με τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Invest Cyprus και Enterprise Greece τον περασμένο Απρίλιο, αναμένεται να αποκτήσει πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να το μετατρέψουν σε κοινό σχέδιο δράσης, με στοχευμένες πρωτοβουλίες και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στις αρχές Δεκεμβρίου, προγραμματίζεται, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία, συνάντηση με ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αξιωματούχων των δύο χωρών.

Κοινός επιχειρηματικός κόμβος

Την ανάγκη μετάβασης από τις υφιστάμενες εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις σε ένα ενιαίο επιχειρηματικό οικοσύστημα υπογράμμισαν εκπρόσωποι του ΣΕΒ και του ΚΕΒΕ. Οι τομείς της ενέργειας, της αμυντικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, των κατασκευών, της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας προσφέρουν περιθώρια για κοινές επενδύσεις και επιχειρηματικές συμπράξεις.

Η διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, Βίκυ Μακρυγιάννη, σημείωσε ότι η συνένωση των επιχειρηματικών δυνάμεων μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και να διευκολύνει την πρόσβαση σε μεγάλες διεθνείς αγορές. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Οικονομικών του ΚΕΒΕ, Ανδρέας Δημητριάδης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να λειτουργήσουν ως ενιαίος περιφερειακός επιχειρηματικός κόμβος, υπό την προϋπόθεση ότι οι διακηρύξεις θα συνοδευτούν από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Επενδυτικές ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις παρουσίασε και ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος. Ανέφερε ότι μέχρι το 2027 αναμένεται να διπλασιαστούν οι τουριστικές κλίνες της πρωτεύουσας, μέσα από ξενοδοχειακές επενδύσεις άνω των €250 εκατ. Παράλληλα, προωθείται η ανάπλαση της περιοχής ΣΟΠΑΖ, έκτασης 1,4 εκατ. τετραγωνικών μέτρων, με προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών, οικιστικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ο δήμαρχος κάλεσε ελληνικές επιχειρήσεις να εξετάσουν τις δυνατότητες συμμετοχής στα αναπτυξιακά σχέδια της πρωτεύουσας.