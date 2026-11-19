Σύμφωνα με την αναφορά για τη σημερινή τοποθέτησή του, ο Κινέζος Πρόεδρος επανέλαβε τη φράση που έχει χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενες συναντήσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αναδείξει την ανάγκη αποφυγής μιας σύγκρουσης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εντείνεται σε οικονομικό, τεχνολογικό και στρατιωτικό επίπεδο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της, ενώ το Πεκίνο διεκδικεί μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση των διεθνών ισορροπιών.

Η σημερινή συνάντηση των τριών ηγετών πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία κατά την οποία οι σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, τις εμπορικές αντιπαραθέσεις και τα ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας.

Τι είναι η «Παγίδα του Θουκυδίδη»

Η θεωρία αντλεί την ονομασία της από τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη, ο οποίος, αναλύοντας τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου, υποστήριξε ότι η αυξανόμενη ισχύς της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκαλούσε στη Σπάρτη κατέστησαν τη σύγκρουση αναπόφευκτη.

Η Αθήνα αποτελούσε την ανερχόμενη δύναμη, ενώ η Σπάρτη έβλεπε την ισχύ και την επιρροή της να απειλούνται. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο πόλεμος δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών διαφωνιών, αλλά και της μεταβολής των ισορροπιών ισχύος.

Ο όρος «Παγίδα του Θουκυδίδη» καθιερώθηκε στη σύγχρονη πολιτική ανάλυση από τον Αμερικανό καθηγητή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Γκρέιαμ Άλισον, ο οποίος εξέτασε ιστορικές περιπτώσεις ανταγωνισμού μεταξύ ανερχόμενων και κυρίαρχων δυνάμεων.

Στη μελέτη του εντόπισε 16 τέτοιες περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάλυση έχει δεχθεί κριτική και δεν αποδεικνύει ότι κάθε μεταβολή στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος οδηγεί αναγκαστικά σε στρατιωτική σύγκρουση.

Από την Αθήνα και τη Σπάρτη στις ΗΠΑ και την Κίνα

Στη σημερινή διεθνή πραγματικότητα, η «Παγίδα του Θουκυδίδη» χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει τον ανταγωνισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Οι ΗΠΑ αποτελούν την εδραιωμένη υπερδύναμη, διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο στρατιωτικών συμμαχιών και καθοριστική επιρροή στο διεθνές οικονομικό σύστημα.

Αντίθετα, η Κίνα έχει αναδειχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατιωτική της ισχύ και τη θέση της στις νέες τεχνολογίες.

Ο κίνδυνος που περιγράφει η θεωρία προκύπτει όταν η κυρίαρχη δύναμη αντιμετωπίζει την άνοδο της ανταγωνίστριάς της ως απειλή και λαμβάνει μέτρα για να διατηρήσει τη θέση της. Η ανερχόμενη δύναμη μπορεί να εκλάβει αυτά τα μέτρα ως προσπάθεια περιορισμού της, δημιουργώντας έναν κύκλο αμοιβαίας καχυποψίας και αντιπαράθεσης.

Στην περίπτωση των ΗΠΑ και της Κίνας, η Ταϊβάν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πιθανά σημεία στρατιωτικής κρίσης, ενώ ο ανταγωνισμός επεκτείνεται στους ημιαγωγούς, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο εμπόριο και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το μήνυμα του Σι και ο ρόλος της Ρωσίας

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην «Παγίδα του Θουκυδίδη», υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα.

Η συγκεκριμένη θέση είχε διατυπωθεί και κατά τις προηγούμενες συναντήσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν είχε θέσει το ζήτημα της δυνατότητας των δύο χωρών να υπερβούν τον ανταγωνισμό που περιγράφει η θεωρία.

Η συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν στη σημερινή τριμερή προσθέτει μια διαφορετική διάσταση. Η Ρωσία παραμένει μία από τις σημαντικότερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου και διατηρεί στενή στρατηγική συνεργασία με την Κίνα, ενώ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη Δύση για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η «Παγίδα του Θουκυδίδη» αφορά πρωτίστως τον ανταγωνισμό δύο μεγάλων δυνάμεων. Ωστόσο, η παρουσία της Ρωσίας αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των σημερινών διεθνών σχέσεων, στις οποίες οι αποφάσεις μιας χώρας μπορούν να επηρεάσουν τις ισορροπίες μεταξύ πολλών διαφορετικών κρατών.

Το βασικό ερώτημα που αναδεικνύεται είναι κατά πόσον η άνοδος της Κίνας και η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους μπορούν να εξελιχθούν χωρίς στρατιωτική σύγκρουση.

Η θεωρία του Θουκυδίδη δεν προσφέρει μια βέβαιη πρόβλεψη για το μέλλον. Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ο φόβος απώλειας ισχύος μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνος με την ίδια την επιδίωξη της κυριαρχίας.