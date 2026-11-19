Η Υπηρεσία αναφέρει ότι η εικόνα συμβαδίζει με την άνοδο των τιμών που καταγράφει τους τελευταίους μήνες η Στατιστική Υπηρεσία, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί σε 3,5% τον Αύγουστο, 2,9% τον Ιούλιο, 3,1% τον Ιούνιο, 2,5% τον Μάιο και 2,8% τον Απρίλιο. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στα πετρελαιοειδή, με άνοδο 30,6%, και στον ηλεκτρισμό και το νερό, με αύξηση 13,6%.

Το Παρατηρητήριο καταγράφει τη μέση σταθμισμένη τιμή 250 βασικών καταναλωτικών προϊόντων, με βάση τις ποσότητες και τις τιμές διάθεσής τους σε 400 καταστήματα λιανικής σε όλη την Κύπρο. Από τις 45 κατηγορίες προϊόντων, οι 26 είχαν αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι 18 μείωση και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, αυξήσεις σημείωσαν 37 από τις 45 κατηγορίες.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στα χόρτα, με 26,1% (11,9% σε ετήσια βάση), στο φρέσκο ψάρι και τα μαλάκια, με 14,4% (2,6%), στον κύλινδρο υγραερίου, με 9,5% (18,8%), στο φυτικό μαγειρικό λίπος, με 5,9% (9,5%), στο γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο, με 5,6% (0,7%), και στο κατεψυγμένο κρέας πανέ ή προψημένο, με 3,5% (5,4%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις αφορούσαν τα κάρβουνα, που υποχώρησαν κατά 7,2% (-0,5% σε ετήσια βάση), τα κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή, κατά 3,5% (-11,8%), το φρέσκο κρέας, κατά 3,2% (-5,1%), τον κυπριακό καφέ, κατά 2,7% (3,8% σε ετήσια βάση), το ψωμί, κατά 2,7% (-3,4%) και το φρέσκο γάλα, κατά 2,7% (-2,8%).

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των καταναλωτών και δεν αποτελούν συμβουλές ούτε υποκαθιστούν την έρευνα αγοράς που χρειάζεται να κάνει ο καθένας με βάση τις ανάγκες του. Επισημαίνει επίσης ότι ορισμένα προϊόντα έχουν ποιοτικές διαφορές που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν και παροτρύνει τους καταναλωτές να συγκρίνουν την αγορά πριν από τις αγορές τους.

Τα αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.e-kalathi.gov.cy και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να κάνουν πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ