Η ρύθμιση, η οποία παρατείνει τα μέτρα που λήγουν στο τέλος Νοεμβρίου, θα ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2026 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027, διατηρώντας τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στα 8,33 σεντ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παράταση του μέτρου, το οποίο προβλέπει μείωση του φόρου κατανάλωσης προωθήθηκε με νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Bουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, χαιρέτισε την κυβερνητική πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες επιβάλλουν την παράταση του μέτρου. Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα να υπάρξουν θετικές εξελίξεις και για τη μείωση του φόρου στα καύσιμα θέρμανσης.

Ο Bουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, χαρακτήρισε την επέκταση μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι το κόμμα του θα το στηρίξει. Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία για τα δημόσια οικονομικά, υποστηρίζοντας ότι τα κρατικά έσοδα έχουν αυξηθεί σημαντικά και ότι η Κυβέρνηση θα μπορούσε να επιστρέψει μεγαλύτερο μέρος τους στην κοινωνία, μέσω πρόσθετων μέτρων κοινωνικής πολιτικής.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη διεκδίκηση για κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, κάτι που ήταν διαχρονικό αίτημα του ΑΚΕΛ, λέγοντας ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει δεσμευθεί τελικά να θέσει το ζήτημα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Bουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε ότι η παράταση αποτελεί αναμενόμενη εξέλιξη και βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη για έναν πιο ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αντιμετώπισης της ακρίβειας. Ζήτησε ανακατανομή των δημόσιων δαπανών, ώστε να στηριχθούν περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Bουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, χαιρέτισε επίσης την κυβερνητική πρωτοβουλία στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε €25 εκατ. Το ποσό αυτό, όπως σημείωσε, αντιστοιχεί στην ετήσια συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), καλώντας να υπάρξει ανάλογη στήριξη και για το συγκεκριμένο έργο υποδομής που θα ωφελήσει τα νοικοκυριά.

Ο Bουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση μειώνει τον φόρο στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο και ότι ο Υπουργός Οικονομικών βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους για περαιτέρω μείωση του φόρου στα καύσιμα κίνησης και μηδενισμό του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία για πρόσθετα και πιο στοχευμένα μέτρα στήριξης των μεσαίων και ευάλωτων εισοδηματικών ομάδων, ενώ είπε ότι το κόμμα του έχει σχετικές προτάσεις νόμου.

Ο Bουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαουρής, ανέφερε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης και ο ηλεκτρισμός αποτελούν αγαθά πρώτης ανάγκης, προσθέτοντας ότι έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις νόμου για την αναγνώρισή τους ως τέτοιων, με στόχο τη διατήρηση χαμηλών φορολογικών συντελεστών σε μόνιμη βάση. Υποστήριξε, επίσης, ότι η οικονομική πολιτική δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται στη διαχείριση των κρατικών εσόδων, αλλά στην αύξησή τους μέσω επενδύσεων.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στο έργο του GSI, με τον Πρόεδρο του «Άλμα», Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να αμφισβητεί ότι η ηλεκτρική διασύνδεση θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους ηλεκτρισμού. Επικαλέστηκε, μάλιστα, εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες, εάν το κόστος του έργου υπερβεί τα €3 δισ., θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού κατά 15%.

Από την πλευρά του, ο Bουλευτής του ΔΗΚΟ, Αδάμος Ασπρής, σημείωσε ότι οι αποφάσεις για μείωση των φόρων συνεπάγονται μικρότερα δημοσιονομικά πλεονάσματα, καθώς τα ποσά επιστρέφουν στην κοινωνία. Για τον GSI ανέφερε ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα πριν την ολοκλήρωση της μελέτης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κρίνει το έργο ως βιώσιμο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, ανέφερε ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα συνδέονται και με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, καθώς οι φόροι ενσωματώνονται στις τιμές των προϊόντων, διερωτώμενος ποιος είναι ο σκοπός της συσσώρευσης πλεονασμάτων εάν αυτά δεν επιστρέφουν στην κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ