Ο κ. Στεφάνου ήταν εισηγητής στη συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα «Οι καθυστερήσεις σε κρίσιμα ενεργειακά έργα και οι κίνδυνοι για την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τους καταναλωτές». Επέκρινε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις διαβεβαιώσεις του σχετικά με το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό και την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.

Αναφερόμενος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είπε ότι δόθηκαν άδειες σε ιδιώτες για μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ η ΑΗΚ αντιμετώπισε περιορισμούς στην ανάπτυξη δικής της παραγωγής. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιορισμοί επιβλήθηκαν επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ.

«Γιατί άραγε; Προφανώς, για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα κάποιων ημετέρων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι ιδιώτες «μοσχοπούλησαν τις άδειες αποκομίζοντας τεράστια κέρδη».

Για το τερματικό στο Βασιλικό, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στην ανάθεση του έργου σε κινεζική κοινοπραξία το 2019, στον τερματισμό της σύμβασης και στις αγωγές δεκάδων εκατομμυρίων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε, το θέμα διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επέκρινε επίσης τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, λέγοντας: «Ο σημερινός Πρόεδρος, που ήταν βασικό στέλεχος της προηγούμενης κυβέρνησης, έμαθε τουλάχιστον να μην δεσμεύεται. Περιορίζεται στις διαβεβαιώσεις…».

Ο κ. Στεφάνου άσκησε κριτική και για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα (GSI), τονίζοντας ότι «η στρατηγική σημασία του έργου δεν αποτελεί λευκή επιταγή». Είπε ότι το κόστος αυξήθηκε από €1,2 δισ. αρχικά σε €1,9 δισ. και ότι, σύμφωνα με προειδοποίηση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να φτάσει τα €3 δισ. Σε αυτή την περίπτωση, ανέφερε, η κυπριακή συνεισφορά θα μπορούσε να ανέλθει σε €1,5 δισ., χωρίς να συνυπολογίζονται οι αποδόσεις προς τους επενδυτές για τα επόμενα 35 χρόνια.

Επικρίνοντας την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του έργου στη γαλλική Meridiam, υποστήριξε ότι η Κύπρος δεν ερωτήθηκε και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα από το Υπουργείο Οικονομικών και τη ΡΑΕΚ.

«Άλλοι αποφασίζουν για ’μας, χωρίς εμάς, αλλά εμείς ήδη πληρώνουμε το μάρμαρο», είπε, προσθέτοντας: «Σε πόσο παλιά παπούτσια μάς έχουν γραμμένους ακόμα δεν μάθαμε».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ζήτησε πλήρη διαφάνεια, ανεξάρτητη αξιολόγηση, σαφή προσδιορισμό του οφέλους για τους καταναλωτές και δικλείδες προστασίας του δημόσιου συμφέροντος πριν από τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Αναφέρθηκε επίσης σε δηλώσεις του τέως Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου, για συμφέροντα που, σε συνεννόηση με πολιτικούς προϊσταμένους, εμποδίζουν τον φθηνό ηλεκτρισμό.

«Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή δήλωση, στην οποία όμως η κυβέρνηση δεν αντέδρασε. Λούφαξε! Γιατί άραγε; Μήπως γιατί οι απαντήσεις είναι άβολες;», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «αν είχαμε αναπτυγμένο κράτος δικαίου κάποιοι θα έπρεπε ήδη να ήταν φυλακή ή τουλάχιστον να βρίσκονταν στα δικαστήρια», ενώ κατηγόρησε την Κυβέρνηση και αρμόδιους θεσμούς ότι «κρύβονται και σιωπούν».

Ο κ. Στεφάνου κατηγόρησε την προηγούμενη και τη σημερινή Κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζουν την ενέργεια «όχι ως δημόσιο αγαθό, αλλά ως πεδίο επιχειρηματικής κερδοφορίας». Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο για λίγους και οικονομική θηλιά για τους πολλούς».

Πηγή: ΚΥΠΕ