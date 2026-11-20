Σεπτέμβριο του 2027, τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση και λειτουργία των κεντρικών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, θα εγκατασταθεί η πρώτη μπαταρία της ΑΗΚ στον σταθμό Δεκέλειας. Συμβάλλοντας, όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους ο νέος πρόεδρος του δ.σ. του ημικρατικού οργανισμού, Λοΐζος Λοΐζου, στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας. Η ΑΗΚ θα εγκαταστήσει αποθηκευτικές μονάδες δυναμικότητας 80 MW και χωρητικότητας 160 MW/h. Θα έρθουν στην Κύπρο σε δύο… δόσεις με τη δεύτερη μονάδα να αναμένεται, με βάση τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, αρχές 2029.
Αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες και για την ΑΗΚ το 2027
Οι νέες μονάδες παραγωγής ρεύματος στη Δεκέλεια θα καίνε, εκτός από ντίζελ, και γκάζι. Ο πρόεδρος του δ.σ. της ΑΗΚ, Λ. Λοΐζου, υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης, σε μελλοντικό στάδιο, των εγκαταστάσεων της Δεκέλειας με το δίκτυο φυσικού αερίου
Σε ό,τι αφορά τον άλλο μεγάλο σχεδιασμό που κληρονόμησε το νυν δ.σ. από το προηγούμενο, τις τρεις νέες μονάδες παραγωγής ρεύματος της Δεκέλειας, που θα αντικαταστήσουν -εν μέρει- τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό που πρέπει οριστικά, με βάση τις οδηγίες της ΕΕ, να «σβήσουν» το 2029, ο στόχος για παράδοση της πρώτης τον Απρίλιο του 2028, της δεύτερης τον Αύγουστο του 2028 και της τρίτης τον Μάιο του 2029 παραμένει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», η ΑΗΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο ετοιμασίας των προσφορών και της προκήρυξης του διαγωνισμού για εγκατάσταση των γεννητριών, καθώς η προσφορά περιλάβανε μόνο την προμήθεια. Η απόφαση για δύο διαφορετικές προσφορές λήφθηκε μετά την επίκληση κωλυμάτων από τον προμηθευτή, τα οποία μετέθεταν την εγκατάσταση μέχρι το 2030.
Οι τελευταίες πληροφορίες, εξάλλου, αναφέρουν ότι οι τρεις μονάδες δεν θα χρησιμοποιούν εντέλει μόνο πετρέλαιο ντίζελ ως καύσιμο αλλά θα είναι διπλού καυσίμου (dual fuel) και θα καίνε επίσης φυσικό αέριο. Ο κ. Λοΐζου υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης, σε μελλοντικό στάδιο, των εγκαταστάσεων της Δεκέλειας με το δίκτυο φυσικού αερίου, ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το νέο καύσιμο.
Σε σχέση με την έλευση φυσικού αερίου, ο κ. Λοΐζου ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων εταιρειών για την ολοκλήρωση του τερματικού εισαγωγής, με τη διαδικασία να έχει προχωρήσει στην κατάρτιση μικρής λίστας. Όπως εξήγησε, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί η περίοδος ενστάσεων για όσους έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία, ενώ πριν από το τέλος του έτους προβλέπεται η ολοκλήρωση των σχετικών εγγράφων και η προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην έλευση φυσικού αερίου το 2029. Απώτερος στόχος, σημείωσε, η παραγωγή φθηνότερης ενέργειας για τους καταναλωτές.
Ο κ. Λοΐζου αναφέρθηκε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΗΚ. Γνωστοποίησε ότι από τις αρχές της εβδομάδας λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα της ΑΗΚ, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να είναι πιο φιλική και προσιτή στους καταναλωτές. Μέσω της νέας ιστοσελίδας επιδιώκεται να διευκολυνθούν οι συναλλαγές των πολιτών με τον Οργανισμό, όπως η πληρωμή λογαριασμών και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.
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