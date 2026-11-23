Το βασικό ζήτημα στην υπόθεση Αϊκούτ δεν είναι η εθνικότητα του καταδικασθέντος ούτε η προσωπική του κατάσταση. Είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Κυπριακή Δημοκρατία όταν, αφού κινήσει νομικές διαδικασίες και εξασφαλίσει καταδίκη για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, επιτρέπει τη μεταφορά του καταδικασθέντος σε άλλη δικαιοδοσία, όπου τελικά αποφυλακίζεται.
Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Χάθηκε το μήνυμα προς τους σφετεριστές
Η προστασία των περιουσιών των προσφύγων είναι ζήτημα δικαιωμάτων, αξιοπιστίας αλλά και άσκησης πίεσης προς την Τουρκία. Το Κυπριακό ασφαλώς δεν πρόκειται να λυθεί στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου νομικού εργαλείου είναι περιττή. Αντιθέτως, σε ένα πεδίο όπου οι δυνατότητες άσκησης πίεσης είναι περιορισμένες, κάθε εργαλείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Η επιλογή να διωχθούν όσοι εμπλέκονται στην παράνομη απόκτηση, ανάπτυξη ή εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα είχε ως στόχο να καταστήσει σαφές ότι οι πράξεις αυτές έχουν συνέπειες και ότι η κατοχή δεν μπορεί να δημιουργεί νόμιμα τετελεσμένα.
Η καταδίκη Αϊκούτ παρουσιάστηκε ως έμπρακτη απόδειξη αυτής της πολιτικής και η μεταφορά του σε άλλη δικαιοδοσία αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ της καταδίκης. Όταν η εκτέλεση της ποινής δεν διασφαλίζεται, όπως την αντιλαμβάνεται η κοινωνία, η ποινή δεν έχει νόημα. Η επίκληση ιατρικών λόγων και διεθνών υποχρεώσεων μπορεί να δίνει κάποιο άλλοθι τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Δεν εξαφανίζει, όμως, το πολιτικό και συμβολικό κόστος της απόφασης.
Η κυβέρνηση αντιτείνει ότι ο Αϊκούτ θα μπορούσε να αποφυλακιστεί και στην Κύπρο εντός του 2026, λόγω της ηλικίας και της κατάστασης της υγείας του, και τονίζει ότι η καταδίκη του παραμένει σε ισχύ. Επικαλείται, επίσης, το γεγονός ότι παρέμεινε συνολικά 29 μήνες στη φυλακή, σχεδόν το ήμισυ της ποινής του.
Πρόκειται για επιχειρήματα που εξηγούν τη νομική διάσταση της απόφασης. Δεν απαντούν, ωστόσο, πλήρως στο ζήτημα της πολιτικής διαχείρισης. Η Κύπρο είναι κράτος δικαίου, είπε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνεπώς έπρεπε να διαφυλάξει την κυριαρχία της και να προσφέρει στον Αϊκούτ κάθε ιατρική φροντίδα και, ναι, να τον αποφυλακίσει, αν αυτό προβλέπει η νομοθεσία μας.
Η κυβέρνηση επιχείρησε να οικοδομήσει ένα αφήγημα αποφασιστικότητας και αυστηρότητας, παρουσιάζοντας τις διώξεις ως απόδειξη ότι η Δημοκρατία δεν ανέχεται τον σφετερισμό. Ένα αφήγημα που απευθύνεται και στους πρόσφυγες, οι οποίοι δικαιούνται να βλέπουν το κράτος να υπερασπίζεται έμπρακτα τις περιουσίες τους. Η υπόθεση Αϊκούτ, όμως, ανέδειξε το χάσμα ανάμεσα στη διακήρυξη πολιτικής και στην εικόνα που τελικά εκπέμπουν οι κυβερνητικοί χειρισμοί.
Δεν αρκεί να υποστηρίζουμε ότι η καταδίκη αποτελεί προηγούμενο. Χρειάζεται να εξηγούμε και πώς διασφαλίζεται ότι οι συνέπειές της έχουν πραγματικό αποτύπωμα.
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