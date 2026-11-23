Νόμοι για ένα κράτος άλλης εποχής

«Το πρόβλημα είναι η ξεπερασμένη ή μη επικαιροποιημένη νομοθεσία», ανέφερε. «Θεωρώ ότι οι νομοθεσίες και ο τρόπος που λειτουργούν τα υπουργεία είναι ο τρόπος που πιθανόν έπρεπε να λειτουργούν πριν από 60 ή 70 χρόνια. Θα έπρεπε να υπάρξει σοβαρή μεταρρύθμιση».

Ο ίδιος δεν επιχειρεί να κατονομάσει έναν συγκεκριμένο νόμο ως υπαίτιο. Αυτό που μπορεί να πει με βεβαιότητα, όπως σημείωσε, είναι ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση που είτε θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ υπουργείων είτε θα συνενώσει τμήματά τους. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι ακόμη συζητείται ποιος είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό του οδικού δικτύου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ή το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών;

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας λειτουργεί από το 2024 και, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενσωμάτωσε αρμοδιότητες για υδατοπρομήθεια, αποχετεύσεις, αδειοδοτήσεις οικοδομών, σχολικές εφορείες και διαχείριση αποβλήτων. Η συγκέντρωση φορέων που λειτουργούσαν επί δεκαετίες, ο καθένας με το δικό του νομικό πλαίσιο, υπό μία στέγη, είναι κατά τον κ. Γιωρκάτζη απόδειξη ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν καλύτερα όταν ενοποιούνται. Το πρόβλημα, υποστήριξε, είναι ότι η ενοποίηση σταμάτησε στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η τιμολόγηση του νερού που περιμένει έγκριση

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, κατά τον πρόεδρο του ΕΟΑ, αφορά το νερό. Η πρώην Υπουργός Γεωργίας είχε ανακοινώσει ότι η σπατάλη θα αντιμετωπιζόταν μέσω της τιμολογιακής πολιτικής: ο μέσος καταναλωτής και το μέσο νοικοκυριό δεν θα επιβαρύνονταν, όμως η τιμή θα αυξανόταν κλιμακωτά πέραν ενός ορίου κατανάλωσης.

«Αν είχε προχωρήσει η τιμολογιακή πολιτική όπως είχαν εισηγηθεί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το υπουργείο, δεν θα παρατηρούσαμε το φαινόμενο δημοτών να “ποτίζουν” το πεζοδρόμιο για να το καθαρίσουν», είπε.

Η πολιτική δεν προχώρησε, εξήγησε, επειδή η τιμολόγηση δεν ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας αλλά στο Υπουργείο Εσωτερικών. «Και μη με ρωτήσετε γιατί. Κανείς δεν ξέρει», σχολίασε. Ο ΕΟΑ αναμένει εδώ και μήνες από το Υπουργείο Εσωτερικών να εγκρίνει, μέσω των κανονισμών λειτουργίας των ΕΟΑ, τη νέα τιμολογιακή πολιτική που εισηγήθηκε το Υπουργείο Γεωργίας. Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η πιο επείγουσα νομοθετική αλλαγή, απάντησε χωρίς δισταγμό ότι είναι αυτή, σημειώνοντας ότι η ανάγκη της έγινε ακόμη πιο έντονη όταν οι πολίτες ενημερώθηκαν για πιθανές περικοπές 10% στην παροχή νερού.

Οκτώ τμήματα, κανένας συνομιλητής

Ο κ. Γιωρκάτζης περιγράφει την τοπική αυτοδιοίκηση και τα υπουργεία ως «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», που οφείλουν να συνεργάζονται για να παρέχουν στον πολίτη την καλύτερη δυνατή υπηρεσία.

«Το κράτος σωστά προχώρησε σε μεταρρύθμιση των τοπικών αρχών. Δημιουργήθηκαν οι ΕΟΑ, άλλαξαν οι δήμοι. Η άλλη πλευρά δεν μεταρρυθμίστηκε», ανέφερε. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ο ΕΟΑ καλείται να συνομιλεί με επτά ή οκτώ διαφορετικά τμήματα που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.

Ως παράδειγμα ανέφερε ένα ζήτημα που αφορά τον Πύργο Τηλλυρίας. Ο ΕΟΑ είχε εισηγηθεί την τοποθέτηση προσωρινής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, μέχρι να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο που έχει δρομολογηθεί για την περιοχή. Επί δύο χρόνια, όπως είπε, τα αρμόδια υπουργεία προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν περίπου 300.000 ευρώ, χωρίς να είναι γνωστό μέχρι σήμερα αν εξασφαλίστηκαν. Όταν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων υπέβαλε αίτηση για την αγορά και τοποθέτηση της μονάδας, την οποία ο κ. Γιωρκάτζης χαρακτήρισε σημαντική διευκόλυνση για τους ξενοδόχους της περιοχής, το Τμήμα Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου απέρριψε την πρόταση. «Φαντάζομαι κάποιους λόγους θα είχαν», σημείωσε. «Προσπαθώ να δείξω ότι η μεταρρύθμιση της μίας πλευράς χωρίς τη μεταρρύθμιση της άλλης δημιουργεί τεράστια γραφειοκρατία και ανθρωποώρες εργασίας για εμάς».

Παρόμοια εμπειρία είχε ο Οργανισμός και με τον πρώτο του προϋπολογισμό. Η οργανωτική δομή που είχε συμφωνηθεί με το Υπουργείο Εσωτερικών, τροποποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο φάκελος επέστρεψε στο Υπουργείο Εσωτερικών και από εκεί στον ΕΟΑ για εξηγήσεις, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έγκρισης. Η δομή που εισηγείται ο ΕΟΑ για την επίτευξη των ετήσιων στόχων του, εξήγησε, εξαρτάται από την έγκριση δύο υπουργείων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση συμφωνήθηκε με το ένα και απορρίφθηκε από το άλλο.

Αρχή Υδάτων και ενιαίο σημείο επαφής

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας έχει καταθέσει δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Υδάτων. Κατά τον κ. Γιωρκάτζη, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν συστήσει ενιαίο φορέα αρμόδιο για οτιδήποτε αφορά το νερό, ενώ στην Κύπρο, όπου το νερό είναι ο πιο σπάνιος πόρος, ο φορέας που παράγει το νερό είναι ταυτόχρονα και η ρυθμιστική αρχή. Η ιδανική λύση, κατά την άποψή του, θα ήταν ένα Υφυπουργείο Υδάτων με πλήρη έλεγχο των υδάτινων πόρων και των δικτύων. Ελλείψει αυτού, ο Οργανισμός εισηγήθηκε επίσημα τη σύσταση της Αρχής, με πρόταση που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και αποσταλεί στους αρμόδιους.

Η δεύτερη πρόταση αφορά ένα Υφυπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή, εναλλακτικά, έναν ενιαίο φορέα στο κεντρικό κράτος όπου οι τοπικές αρχές θα μπορούν να απευθύνονται για όλα τα ζητήματά τους. «Δεν υπάρχει ένα άτομο στο κεντρικό κράτος στο οποίο μπορώ να απευθυνθώ για να επιλύσει τα θέματα που αφορούν τον ΕΟΑ», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Οργανισμός θα υποβάλει σύντομα εισήγηση για τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα στήριξης των τοπικών αρχών υπό το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εμπειρία του, δεκάμισι χρόνια ως δήμαρχος Λευκωσίας και δυόμισι ως πρόεδρος του ΕΟΑ, τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι «είναι τεράστια ταλαιπωρία να πρέπει να μιλάς με οκτώ, εννιά, δέκα διαφορετικά άτομα».

Θέμα απόφασης, όχι γραφειοκρατίας

Στο ερώτημα ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση, η Βουλή, η εκτελεστική εξουσία ή η γραφειοκρατία, ο κ. Γιωρκάτζης απάντησε ότι η ευθύνη ανήκει στα υπουργεία. «Δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας. Είναι θέμα απόφασης. Δεν υπάρχει απόφαση να γίνουν οι αλλαγές που συζητούμε», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει σήμερα σχέδιο για τη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής Υδάτων ή φορέα στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναγνώρισε ότι πρόκειται για εισηγήσεις του Οργανισμού, τις οποίες άλλοι ενδεχομένως δεν συμμερίζονται.

Η μεταρρύθμιση του δημοσίου, σημείωσε, είναι πολύ ευρύτερο ζήτημα. Για το σκέλος που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, εισηγείται τη σύσταση κοινής ομάδας από όλα τα υπουργεία και τμήματα που έρχονται σε επαφή με τις τοπικές αρχές, η οποία θα εξετάσει ποιες νομοθεσίες πρέπει να αλλάξουν. Για να συμβεί αυτό, όμως, απαιτείται πολιτική απόφαση. «Πρέπει κάποιος να δώσει οδηγίες. Πρέπει κάποιος να θεωρήσει ότι υπάρχει ανάγκη», ανέφερε.

Η αυτονομία που ζητά ο ΕΟΑ δεν σημαίνει απουσία ελέγχου, διευκρίνισε. Ο Οργανισμός διαθέτει τρεις εσωτερικούς ελεγκτές και Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ υπόκειται και στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή. «Άλλο να ελέγχεις τις αποφάσεις και άλλο να παρεμβαίνεις στη λήψη των αποφάσεων», σημείωσε.

Καλές πρακτικές από το εξωτερικό

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναζητεί παράλληλα καλές πρακτικές εκτός Κύπρου. Έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) για ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, καθώς και με την εθνική εταιρεία νερού του Ισραήλ Mekorot, η οποία λειτουργεί σε συνθήκες λειψυδρίας πιο κοντά στις κυπριακές. «Δεν λέμε ότι τα γνωρίζουμε όλα. Λέμε ότι συνεχώς ψάχνουμε καλές πρακτικές από άλλους οργανισμούς», ανέφερε ο κ. Γιωρκάτζης, προσθέτοντας ότι σε τομείς όπως η επεξεργασία λυμάτων και η παραγωγή ανακυκλωμένου νερού, ο ΕΟΑ Λευκωσίας υπερέχει και των δύο εταίρων του.

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