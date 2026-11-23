Σε μια στιγμή, ο Ντενκτάς γύρισε προς τον Παπαδόπουλο και έριξε την ερώτηση: «Αυτό το πράγμα που κρατάς στο χέρι σου ωφελεί σε τίποτα;» Κατόπιν τούτου, ο Παπαδόπουλος δεν έμεινε από κάτω και του απάντησε ως εξής: «Όσο και το δικό σου!» «Τότε είσαι καλός!», του είπε ο Ντενκτάς. Πώς το βρήκατε; Σας άρεσε αυτό το αστείο των Κυπρίων; Μήπως άδικα λέμε συνεχώς ο ένας στον άλλον «κράτα γερά»; Ήταν η πιο κρίσιμη περίοδος του Κυπριακού. Θα λύναμε το πρόβλημα ανά πάσα στιγμή. Στο τραπέζι υπήρχε το Σχέδιο Ανάν. Συζητείτο δημοψήφισμα και άλλα παρόμοια. Όμως, στην τουαλέτα των Ηνωμένων Εθνών, οι Ντενκτάς και Παπαδόπουλος έλυσαν το ζήτημα μέσα σε ένα λεπτό, λέει. «Ωφελεί σε κάτι αυτό που κρατάς στο χέρι σου;» «Όσο το δικό σου!». «Τότε είσαι καλός!»

Είδατε; Πόσο απλό ήταν τελικά; Άδικα προσπαθούμε εδώ και χρόνια, άδικα! Άλλο πράγμα είναι όσοι έτυχαν αγγλικής εκπαίδευσης. Πήραν και το χιούμορ από τους Άγγλους. Ο ένας είναι μέλος της ΕΟΚΑ. Ο άλλος της ΤΜΤ. Συναντήθηκαν οι δρόμοι τους στην τουαλέτα των Ηνωμένων Εθνών. Όχι στα φυλάκια. Στην τουαλέτα. Πώς διέφυγε του Ανάν αυτό το πράγμα; Δεν το αντιλήφθηκε και ο Ντε Σότο, τον οποίο παρομοίασα με τους ρόλους του Jack Nicholson στο Hollywood. Αλλιώς θα ήταν όλα διαφορετικά. Αφού οι εβδομηντάχρονοι ηγέτες, που συμφωνούσαν στην τουαλέτα ότι αυτό που κρατούν στο χέρι τους ήταν χρήσιμο ακόμα, γιατί να μην μπορέσουν να συμφωνήσουν στη λύση του Κυπριακού;

Μου φαίνεται ότι το πρόβλημά μας είναι το τραπέζι. Δεν είναι καθόλου γουρλίδικα για εμάς τα τραπέζια στα οποία καθόμαστε! Τα τραπέζια κάνουν τον άνθρωπο διαφορετικό. Τον κάνουν περισσότερο σοβαρό απ’ ό,τι είναι, σαν τη γραβάτα. Δεν μπορεί να κάνει χιούμορ. Δεν μπορεί να σιγοτραγουδήσει ένα τραγούδι. Δεν μπορεί να σφυρίζει. Κάθεται στο τραπέζι σαν να πρόκειται να λύσει προβλήματα φυσικής, τα οποία δεν μπορεί να λύσει ακόμα και ο Αϊνστάιν. Από την ημέρα που κάθισε στην καρέκλα, ο νέος ηγέτης μας, Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφέρεται συνεχώς σε σοβαρότητα. Καλεί όλους να είναι σοβαροί. Δεν ξέρω σε τι ωφελεί τόση σοβαρότητα σε τούτο τον κόσμο στον οποίο υπάρχει θάνατος. Μακάρι να είχε λίγο χιούμορ. Δεν τον είδαμε και δεν τον ακούσαμε έστω και μία φορά να κάνει χιούμορ. Μήπως είμαστε σε πόλεμο; Να που ο Σερντάρ διηγήθηκε τη σκηνή στην τουαλέτα στην πιο κρίσιμη συνάντηση. Ας εμπνευστεί τουλάχιστον από αυτήν. Δεν μας έκανε καλό το τραπέζι. Άραγε αυτή τη φορά να συναντιόντουσαν σε ταβέρνα; Μήπως δεν ανοίγουν το πνεύμα μερικά ποτήρια ζιβανία; Και το πνεύμα ανοίγουν, και όλες τις πόρτες.

Παρά την προχωρημένη τους ηλικία, οι Ντενκτάς και Παπαδόπουλος κατέληξαν στο απόλυτο συμπέρασμα και συμφώνησαν ότι ακόμα έχουν ικανότητες. Και οι δύο ήταν εντάξει, μην τους ματιάσω. Και απέδειξαν πως είχε άδικο ο Δάσκαλος Αρίφ που είπε «με στερημένους θα διοικήσουμε αυτή τη χώρα;» Όμως, η κατάσταση ήταν πολύ πολύπλοκη. Και οι δύο ήταν ερωτευμένοι με την ίδια όμορφη γυναίκα. Η δε γυναίκα ούτε τον έναν ήθελε ούτε τον άλλο. Και οι δύο την είχαν προδώσει. Όταν δεν βρήκαν ανταπόκριση στον έρωτά τους, καβγάδισαν μεταξύ τους. Έφαγαν ο ένας τον άλλον. Ύστερα αποδήμησαν και έφυγαν. Και έμεινε σε εμάς να τα γράφουμε αυτά!