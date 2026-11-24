Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ και ερωτηθείσα κατά πόσο εξακολουθεί να αισθάνεται πικραμένη με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι είναι φυσιολογικό σε κρίσιμες στιγμές να λέγονται πράγματα που προκαλούν στεναχώρια, σημειώνοντας ότι αυτό συμβαίνει ακόμη και στις καλύτερες οικογένειες.

«Τα ζητήματα δεν είναι προσωπικά. Γυρίζουμε σελίδα, αποφασίζουμε μαζί», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι διαφορές που προέκυψαν δεν αφορούν προσωπικά την ίδια, τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή τον Γιώργο Παμπορίδη, αλλά είναι «εξόχως πολιτικές».

Δεν μετανιώνει για την απόσυρσή της

Ερωτηθείσα εάν θα λάμβανε εκ νέου την απόφαση να αποσυρθεί από τη διαδικασία διεκδίκησης της προεδρικής υποψηφιότητας, η κ. Δημητρίου απάντησε καταφατικά.

«Ναι, νομίζω ήταν σωστή η απόφασή μου. Όχι, ποτέ δεν κάνω δεύτερες σκέψεις», ανέφερε, συνδέοντας την επιλογή της με την ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Νιώθω ότι είναι και ανακουφισμένος ο κόσμος, αλλά νιώθω κυρίως ότι πρέπει να συμβάλλω πρώτη στην ενότητα του κόμματος για να μπορέσουμε να έχουμε την επιτυχία», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές επιστροφής του ΔΗΣΥ στην εξουσία, η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ανάληψη της διακυβέρνησης, αλλά η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής πρότασης.

Μετά την ολοκλήρωση των εσωκομματικών διαδικασιών και την ανάδειξη του υποψηφίου, όπως είπε, θα ακολουθήσει η από κοινού κατάρτιση του προγράμματος διακυβέρνησης και η παρουσίασή του στους πολίτες.

Προειδοποιεί για ενεργειακή ανεπάρκεια

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ άσκησε, παράλληλα, κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ενεργειακό, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν διαφοροποιηθούν τα σημερινά δεδομένα, η Κύπρος κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ενεργειακή ανεπάρκεια.

Έθεσε ως βασικούς πυλώνες του ενεργειακού σχεδιασμού την έλευση φυσικού αερίου, την ηλεκτρική διασύνδεση και την αποθήκευση ενέργειας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναφορικά με τον Great Sea Interconnector (GSI), αναγνώρισε την ανάγκη αποσαφήνισης του κόστους του έργου, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, τη γεωπολιτική του σημασία. Κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτοντας και το ζήτημα του εναλλακτικού σχεδιασμού σε περίπτωση που το έργο δεν προχωρήσει.

Ζήτησε, επίσης, την επανέναρξη των εργασιών στο Βασιλικό και σαφή χρονοδιαγράμματα για την έλευση φυσικού αερίου, ενώ επέκρινε τις περικοπές στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

«Προχωρήσαμε, καλέσαμε τον κόσμο όλον να βάλει φωτοβολταϊκά. Και καλώς. Και τώρα του λέμε θα το κόβουν. Άρα τελικά είναι φωτοβολταϊκά για όλους;», διερωτήθηκε.

Όπως ανακοίνωσε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα παρουσιάσει την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2026, τις προτάσεις του για την ενέργεια, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης.

Ανάγκη θεσμοθέτησης των σχολικών εκδρομών

Αναφερόμενη στον θάνατο της 17χρονης στην Κακοπετριά, η κ. Δημητρίου έκανε λόγο για ανείπωτη τραγωδία, ζητώντας σεβασμό προς την οικογένεια και αποφυγή σχολίων μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, έθεσε το ζήτημα της θεσμοθέτησης των εκδρομών που πραγματοποιούνται με τη συγκατάθεση των σχολείων, ακόμη και όταν αυτές δεν διοργανώνονται επισήμως από τις σχολικές μονάδες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καθορισμού κανόνων, εποπτείας και τήρησης των σχετικών πρωτοκόλλων.