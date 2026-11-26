Ένα ξενοδοχείο αναζητά δεκάδες εργαζομένους ενόψει της νέας σεζόν. Μια κατασκευαστική εταιρεία χρειάζεται πολιτικούς μηχανικούς αλλά και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Ένας οργανισμός υγείας δυσκολεύεται να εντοπίσει νοσηλευτές και γιατρούς, ενώ μια επιχείρηση τεχνολογίας αναζητά έναν έμπειρο Software Engineer.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις χρειάζονται καθοδήγηση για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών μισθολογικών πακέτων, υποστήριξη στις διαδικασίες πρόσληψης και άδειας εργαζομένων από τρίτες χώρες, ενημέρωση για θέματα απασχόλησης, αλλά και για διαθέσιμα σχέδια χορηγιών και επιδότησης της εργασίας.

Η εξεύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Σε Κύπρο και Ελλάδα, η αγορά εργασίας μεταβάλλεται και μαζί της αλλάζει ο ρόλος των εταιρειών recruitment. Η παραδοσιακή διαδικασία δημοσίευσης μιας αγγελίας και επιλογής μεταξύ διαθέσιμων βιογραφικών δεν επαρκεί πάντοτε για τις σημερινές απαιτήσεις.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται πλέον πρόσβαση σε περισσότερες αγορές, εξειδικευμένη γνώση και δυνατότητα κάλυψης διαφορετικών αναγκών, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των υποψηφίων ή το επίπεδο της θέσης.

Ο ανταγωνισμός για ανθρώπινο δυναμικό δεν γνωρίζει σύνορα

Η αναζήτηση προσωπικού έχει πάψει να αποτελεί αποκλειστικά τοπική υπόθεση. Οι εργοδότες εξετάζουν ολοένα και περισσότερες επιλογές, από την εγχώρια αγορά και την Ευρώπη μέχρι την προσέλκυση εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Ταυτόχρονα, η προσέγγιση εξειδικευμένων επαγγελματιών και ανώτατων στελεχών απαιτεί διαφορετικές μεθόδους, όπως Headhunting, Executive Search και C-level Recruitment.

Η πρόκληση, επομένως, δεν είναι μόνο να βρεθούν περισσότεροι υποψήφιοι. Είναι να εντοπιστούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, μέσα από τη σωστή αγορά και με την κατάλληλη στρατηγική αλλά και να ερθουν με όλα τις διαδιακισιες που απαιντουνται .

Αυτή η μετατόπιση δημιουργεί αυξανόμενη ανάγκη για ολοκληρωμένες υπηρεσίες στελέχωσης, που συνδυάζουν την τεχνογνωσία διαφορετικών τομέων με τη δυνατότητα διεθνούς αναζήτησης προσωπικού.

Η στρατηγική ένταξη της DART στον Όμιλο CAS δημιουργεί ένα νέο μοντέλο recruitment

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας πραγματικότητας αποτελεί η ένταξη της DART Recruitment στην CAS Recruitment Group, μια στρατηγική κίνηση που ενώνει δύο διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς εξειδίκευσης.

Η DART Recruitment διαθέτει πολυετή παρουσία στην κυπριακή και ελλαδική αγορά, με δραστηριότητα στο Permanent Recruitment, το Headhunting, το Executive Search, το C-level Recruitment και το Mass Recruitment, καθώς και υπηρεσίες Payroll και συμβουλευτική υποστήριξη στην αξιοποίηση σχεδίων χορηγιών και επιδότησης της απασχόλησης.

Από την άλλη, η CAS Recruitment διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή στελέχωση, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην προσέλκυση και τοποθέτηση εργαζομένων από τρίτες χώρες, καθώς και στην υποστήριξη των διαδικασιών που συνοδεύουν τη μετάκληση και απασχόλησή τους.

Η συνένωση αυτών των δυνατοτήτων διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μοντέλο στην αγορά της Κύπρου και της Ελλάδας: έναν Όμιλο που μπορεί να αναζητήσει έναν CEO, να εντοπίσει εξειδικευμένους επαγγελματίες ή να οργανώσει τη στελέχωση μιας ολόκληρης επιχειρησιακής μονάδας.

Η διαφοροποίηση βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το εύρος. Οι υπηρεσίες δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, αλλά εκτείνονται από θέσεις πρώτης γραμμής μέχρι την ανώτατη διοίκηση, αξιοποιώντας διαφορετικές αγορές, δίκτυα συνεργατών και εξειδικευμένες μεθόδους προσέγγισης υποψηφίων.

Από την εξειδίκευση στην ολοκληρωμένη στελέχωση

Το νέο μοντέλο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε κλάδους όπου οι ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού είναι σύνθετες και συχνά επείγουσες.

Στην υγεία, η αναζήτηση μπορεί να αφορά νοσηλευτές και εξειδικευμένους γιατρούς. Στις κατασκευές, από τεχνίτες και εργατικό προσωπικό μέχρι αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και Project Managers. Στον χρηματοοικονομικό και εταιρικό τομέα, λογιστές, auditors, νομικούς συμβούλους και ανώτατα διοικητικά στελέχη, ενώ στην τεχνολογία, εξειδικευμένους IT professionals και engineers.

Στη φιλοξενία, έναν από τους σημαντικότερους κλάδους για τις δύο αγορές, οι ανάγκες μπορεί να ξεκινούν από τη θέση ενός Hotel CEO ή General Manager και να φτάνουν μέχρι chefs, σερβιτόρους, receptionists και προσωπικό housekeeping.

Η ύπαρξη διαφορετικών εξειδικεύσεων μέσα στον ίδιο Όμιλο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τη στελέχωση συνολικά, αντί να αναζητούν διαφορετικούς συνεργάτες για κάθε κατηγορία προσωπικού.

Από την πρόσληψη ενός εξειδικευμένου στελέχους μέχρι τη στελέχωση εκατοντάδων θέσεων, ο στόχος είναι κοινός: η εξεύρεση των κατάλληλων ανθρώπων, με οργανωμένες διαδικασίες και αποτελεσματικό συντονισμό.

Η κυπριακή τεχνογνωσία επεκτείνεται στην ελληνική αγορά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη της CAS Recruitment Group στην Ελλάδα, καθώς αναδεικνύει τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί στην κυπριακή αγορά σε ένα μεγαλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με γραφεία σε Αθήνα, Ρόδο και Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος συνδυάζει τοπικές ομάδες με διεθνείς δυνατότητες αναζήτησης και στελέχωσης προσωπικού.

Στην Κύπρο, η CAS Recruitment Group εξυπηρετεί επιχειρήσεις διαφορετικών μεγεθών και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών κλάδων, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων αναγκών ανθρώπινου δυναμικού και στη στελέχωση από το εξωτερικό.

Η Κύπρος βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες ελλείψεις προσωπικού σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας της νωρίτερα από την Ελλάδα, γεγονός που οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στην αναζήτηση λύσεων πέρα από την εγχώρια αγορά.

Σήμερα, αντίστοιχες προκλήσεις αναδεικνύονται με ολοένα μεγαλύτερη ένταση και στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα στη φιλοξενία, τις κατασκευές και σε άλλους κλάδους με αυξημένες ανάγκες στελέχωσης.

Αυτή ακριβώς την κυπριακή τεχνογνωσία αξιοποιεί πλέον η CAS Recruitment Group στην Ελλάδα, συνδυάζοντας διεθνή δίκτυα προσέλκυσης προσωπικού, εξειδικευμένες διαδικασίες recruitment και υποστήριξη στη μετάκληση εργαζομένων για τις ανάγκες των Ελλήνων εργοδοτών.

Η επέκταση αυτή αποτελεί παράλληλα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κυπριακής επιχειρηματικής εξωστρέφειας, καθώς υπηρεσίες, εμπειρία και τεχνογνωσία που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο αποκτούν πλέον ευρύτερη παρουσία στην ελληνική αγορά.

Το recruitment εξελίσσεται σε στρατηγική συμβουλευτική υπηρεσία

Πέρα από την εξεύρεση υποψηφίων, η σύγχρονη στελέχωση απαιτεί ουσιαστική κατανόηση των αναγκών κάθε επιχείρησης.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο για μια συγκεκριμένη θέση; Σε ποιες χώρες μπορούν να εντοπιστούν οι κατάλληλοι επαγγελματίες; Ποιες διαδικασίες απαιτούνται για την πρόσληψη εργαζομένων από τρίτες χώρες; Υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια επιχορήγησης που μπορούν να αξιοποιηθούν;

Πρόκειται για ερωτήματα που επηρεάζουν άμεσα τόσο την επιτυχία μιας πρόσληψης όσο και τον συνολικό προγραμματισμό μιας επιχείρησης.

Μέσα από τη συνδυασμένη τεχνογνωσία της DART Recruitment και της CAS Recruitment Group, οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο σε υπηρεσίες αναζήτησης προσωπικού, αλλά και σε ευρύτερη συμβουλευτική υποστήριξη για τη στρατηγική στελέχωσης, τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τον μισθολογικό σχεδιασμό και τις διαθέσιμες επιλογές απασχόλησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η δυνατότητα αξιοποίησης κρατικών και ευρωπαϊκών σχεδίων επιχορήγησης της απασχόλησης, όπου πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, συνδέοντας τη διαδικασία προσλήψεων με έναν πιο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Ο ρόλος του recruitment μετατοπίζεται σταδιακά από την απλή κάλυψη κενών θέσεων στη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η επόμενη ημέρα της στελέχωσης

Σε μια αγορά όπου οι ανάγκες μεταβάλλονται διαρκώς, η πρόσβαση στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Η στρατηγική συνεργασία της DART Recruitment και της CAS Recruitment Group αντανακλά αυτή την εξέλιξη, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο σχήμα υπηρεσιών, με συνδυασμό τοπικής γνώσης, εξειδίκευσης και διεθνούς παρουσίας.

Για τις επιχειρήσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο η κάλυψη μιας κενής θέσης, αλλά η εξασφάλιση των ανθρώπων που θα στηρίξουν τη λειτουργία, την ανάπτυξη και τη μελλοντική τους πορεία.

Και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το recruitment δεν γνωρίζει σύνορα.

Website CAS: https://www.casrecruitment.net/

Website DART: https://dart-recruitment.com/

Τηλέφωνο: 24642404

Email: info@casrecruitment.net