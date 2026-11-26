«Στην πολιτική μου πορεία τόσα χρόνια δεν έχω ακούσει ποτέ όταν εξαγγέλλονται ενισχυτικά να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες», δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου.

Η ενίσχυση μέσα από τα μέτρα προς τους χαμηλοσυνταξιούχους είναι διπλή αυτή τη φορά, σημείωσε, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση των χαμηλών συντάξεων. «Αυτή η κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα, κάνουμε ό,τι μπορούμε, και παίρνουμε μέτρα πάντοτε μέσα στα πλαίσια της υπευθυνότητας και των δυνατοτήτων μας», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο υπουργός σημείωσε ότι τα μέτρα λήφθηκαν ειδικά για την περίοδο των Χριστουγέννων, τονίζοντας ότι» δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι υπάρχουν σε ισχύ μέτρα τα οποία πήραμε παλιότερα και ανανεώνονται τα οποία στηρίζουν όλες τις ευάλωτες ομάδες». Επίσης, πρόσθεσε, για μεγάλη γκάμα καθημερινών προϊόντων, υπάρχει μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ ενώ υπενθύμισε και τα οφέλη από τη φορολογική μεταρρύθμιση

Απαντώντας στις επισημάνσεις του προέδρου του δημοσιονομικού συμβουλίου ότι όλα τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής είναι προτιμότερο να ανακοινώνονται στο πλαίσιο κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού, απάντησε ότι «είναι μια σωστή δήλωση και αυτό κάνουμε». Εξηγώντας, ανέφερε ότι τόσο στον προϋπολογισμό του 2026 όσο και του 2027 , υπάρχουν συγκεκριμένα ενισχυτικά μέτρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι «ζούμε σε μία περίοδο που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τα προβλήματα είναι υπαρκτά, κυρίως εισαγόμενα, είναι ευτυχής συγκυρία ότι έχουμε καλούς οικονομικούς δείκτες για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αλλά τα προβλήματα και οι προκλήσεις συνεχώς διαφοροποιούνται καθημερνά. Επομένως, σημείωσε, προκύπτουν και ανάγκες καθημερινά να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα.

Για το όριο των €100 χιλ. σημείωσε ότι βασίστηκε σε ανάλυση της Στατιστικής Υπηρεσίας και αφορά το ανώτατο επίπεδο της μεσαίας τάξης. «Κάποιος πρέπει να βλέπει τη συνολική εικόνα, το δάσος και να μην βλέπει ο καθένας το δικό του το δέντρο».

«Όσο υπάρχουν πόλεμοι θα έχουμε αυτά τα προβλήματα, η τελική λύση είναι να υπάρξει ειρήνη και ευημερία στον κόσμο για να μπορέσουμε να κάνουμε πολιτικές που να είναι μόνιμες και να στοχεύουν στην σταδιακή και κλιμακωτή ευημερία των πολιτών και των επιχειρήσεων», τόνισε.