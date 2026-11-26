Όταν ξεκινά μια διαδικασία μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, η συνέπεια ως προς την υλοποίηση του στόχου που έχει τεθεί, αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προτεραιότητα. Ιδιαίτερα, όταν η επίδραση αυτού του στόχου έχει ως τελικούς αποδέκτες τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

Υπενθυμίζεται πως, από την αρχή αναδείχθηκε η ανάγκη για μια συνολική μεταρρύθμιση, η οποία θα συμπεριλάμβανε όλους τους πυλώνες που συναποτελούν το συνταξιοδοτικό σύστημα, διασφαλίζοντας, παράλληλα με τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και πως:

· Δεν θα υπάρξει μείωση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων

· Δεν θα προκύψει αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης

· Δεν θα αυξηθούν οι συνεισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η εξέλιξη της συζήτησης εντός του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, έδωσε τη δυνατότητα να ανατραπούν προδιαγραφόμενες αρνητικές εξελίξεις, ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν στοιχεία που περιορίζουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Σε αυτή την αρθρογραφία, δεν θα επαναληφθούν θέματα και τεκμηρίωση, σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην κατάληξη, για τα οποία η ΣΕΚ έχει τοποθετηθεί με απόλυτη ευκρίνεια και επανειλημμένα μέχρι σήμερα.

Τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει ένας άκρατος «κανιβαλισμός» σε ότι αφορά τον θεσμό των Ταμείων Προνοίας, ο οποίος θα πρέπει να ενταχθεί στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες επάρκειας στις συντάξεις. Μια παραφιλολογία, η οποία ξεκίνησε από τις προκαταρκτικές σκέψεις, υπό τη μορφή προβληματισμού, του Υπουργού Εργασίας, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ολοκληρωμένη προσέγγιση που να παραπέμπει σε συνολικό σχεδιασμό.

Παράλληλα όμως, και πέρα από τα ερωτηματικά και τις αντιδράσεις, δημιούργησε και πολλούς λανθασμένους συνειρμούς και ψευδαισθήσεις, ως προς την εξέλιξη ενός θεσμού που εφαρμόζεται σήμερα, κυρίως μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.

Η εξωτερίκευση κάποιων σκέψεων του Υπουργού Εργασίας, αναδείχθηκαν ή έτυχαν εκμετάλλευσης σαν εισήγηση σε ότι αφορά τη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας, με έναν τρόπο εντελώς ξένο προς τον συγκεκριμένο θεσμό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, τόσο ενημερωτικά όσο και για υπενθύμιση πως, τα Ταμεία Προνοίας προκύπτουν κυρίως μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, (κλαδικές και επιχειρησιακές), αποτελώντας βασικό όρο απασχόλησης και δικαίωμα των εργαζομένων.

Σήμερα, τα Ταμεία Προνοίας λειτουργούν στο πλαίσιο συγκεκριμένης και πρόσφατα αναθεωρημένης νομοθεσίας, η οποία καθορίζει τον τρόπο της διαχείρισής τους, την εποπτική αρχή, καθώς και το πλαίσιο της επενδυτικής τους πολιτικής, όπως και την καταθετική διασπορά για μεγαλύτερη προστασία των μελών τους.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα δανεισμού για σκοπούς υγείας, σπουδών και ανέγερσης ή επισκευής κατοικίας, με την καταβολή δόσης η οποία οδηγεί στην εξόφληση του ποσού πριν ή μέχρι τη συνταξιοδότηση.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως, το συνολικό και συσσωρευμένο ποσό του Ταμείου Προνοίας που αποτελείται από συνεισφορές τόσο του ίδιου του εργαζόμενου όσο και του εργοδότη, καταβάλλεται ως αφορολόγητο.

Τα συγκεκριμένα κίνητρα έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση του θεσμού, ενώ έχουν στηρίξει χιλιάδες εργαζόμενους, τόσο κατά τη συνταξιοδότηση όσο και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Η ΣΕΚ, τα μέλη της οποίας απολαμβάνουν αυτού του δικαιώματος με απόλυτη επιτυχία εδώ και δεκαετίες, ξεκαθαρίζει ότι, όχι μόνο δεν θα συναινέσει αλλά και ούτε θα επιτρέψει την όποια παρέμβαση στα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας, η οποία θα θέσει υπό αμφισβήτηση τον θεσμό και θα περιορίσει τα συμβατικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Ας γίνει επιτέλους κατανοητό πως, ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας αποτελεί κατάκτηση των εργαζομένων, κυρίως μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, προκύπτουν κυρίως μέσω των συλλογικών συμβάσεων και έχουν κοστολογηθεί στο πλαίσιο των διεκδικήσεων στη διαδικασία συνομολόγησης ή και ανανέωσης των συμβάσεων αυτών.

Όπως έχουμε αναδείξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης προσπάθειας για σχεδιασμό και προώθηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, δεν θα επιτρέψουμε την όποια ρύθμιση μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος της, όπως και δεν θα συναινέσουμε στη μετακύλιση σε αυτούς, της κοινωνικής υποχρέωσης του κράτους.

Επιπρόσθετα, είναι σαφές και το μήνυμα προς όσους εποφθαλμιούν στην εκμετάλλευση της διαχείρισης των Ταμείων Προνοίας, όχι προς όφελος των εργαζομένων, αλλά προς ίδιο όφελος. Δεν γίνεται ξαφνικά να έχουν εκτιμηθεί και «αγαπηθεί» τα Ταμεία Προνοίας, προφανώς γιατί αποτελούν «βορά κέρδους». Η μέχρι σήμερα πορεία των Ταμείων Προνοίας, έχει επιβεβαιώσει πως η συνδικαλιστική διαχείρισή τους, δημιουργεί μακροχρόνια διασφάλιση των εργαζομένων, σε αντίθεση με τις δομές εμπορικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την κοινωνική ευαισθησία να μην αποτελεί προτεραιότητα.

Αν οι προθέσεις είναι «αγαθές» σε σχέση με την αξιοποίηση του θεσμού, διευρύνοντας την εφαρμογή τους για κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων, η κυβέρνηση θα πρέπει να ενεργοποιήσει τις πρόνοιες της Οδηγίας για την επάρκεια των μισθών, μέσω της επέκτασης της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων.

Μέσα από τη διατήρηση και ενίσχυση των Ταμείων Προνοίας, μπορεί να δημιουργηθεί και η προοπτική της πολιτικής «Ταμεία Προνοίας για όλους», σε αντιστοιχία του «ΑΤΑ για όλους», όχι μέσα από την αποδόμησή της, όπως ήταν η αρχική προσπάθεια, αλλά τώρα ως απότοκο της πλήρους αποκατάστασης και κατοχύρωσής της. Και τα δύο ωφελήματα μπορούν να προκύψουν μέσω της επέκτασης της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, τόσο σε κλαδικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Έχοντας ξεκαθαρίσει πως, για τη ΣΕΚ, τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης ή διαπραγμάτευσης σε ότι αφορά το πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, έχει κατατεθεί συγκεκριμένη εισήγηση η οποία εδράζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εφαρμογής.

Καταρχάς, η εισήγηση αφορά ένα υβριδικά ενισχυτικό Ταμείο Προνοίας, το οποίο δεν θα ανταγωνίζεται, ούτε θα υποκαθιστά τα υφιστάμενα, αλλά θα καλύπτει οριζόντια το σύνολο των εργαζομένων, έτσι ώστε να δημιουργεί τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για επίτευξη του στόχου της επάρκειας στις συντάξεις, καθώς είναι επιβεβαιωμένο πως, ο Πρώτος Πυλώνας δεν μπορεί από μόνος του να οδηγήσει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Αναντίλεκτα, τα Ταμεία Προνοίας συνδράμουν στη δημιουργία συμπληρωματικού και πρόσθετου συνταξιοδοτικού ωφελήματος, ενισχύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα μεγαλύτερης κάλυψης βασικών αναγκών που διασυνδέονται με το κόστος διαβίωσης.

Ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, μπορεί να δημιουργήσει τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες, έτσι ώστε να επεκταθεί ο θεσμός για να καλύψει το σύνολο των εργαζομένων. Δυστυχώς αυτή η συζήτηση, έχει δημιουργήσει μία τάση για έκφραση άποψης από πολλούς γνωστούς, άγνωστους, γνώστες και μη, γεννώντας ένα τεράστιο ερώτημα ως προς το που βρισκόντουσαν όλες αυτές οι απόψεις, όταν το συνδικαλιστικό κίνημα κατέβαλλε τεράστια προσπάθεια για τη σύσταση, τη διατήρηση και την ενίσχυσή τους, μέσω των συλλογικών συμβάσεων. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου υπήρξε μια τάση εκμετάλλευσης της όλης κατάστασης για υποβάθμιση και κατάργηση του ωφελήματος, όπου δεν είδαμε ανάλογες προσεγγίσεις για αποτροπή της όποιας αρνητικής εξέλιξης.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί πως, επιβεβαιώνεται και η ορθότητα της επιμονής της ΣΕΚ πως, τα Ταμεία Προνοίας αποτελούν την κύρια συμπληρωματική επιλογή προς τον πρώτο Πυλώνα, σαφώς και τη μόνη που μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της επάρκειας στις συντάξεις.

Ως εκ τούτου, η ΣΕΚ έχει θέσει ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, μία πολύ συγκεκριμένη εισήγηση, η οποία θα εδράζεται στις πιο κάτω ενδεικτικές παραμέτρους:

· Καθολική, οριζόντια και υποχρεωτική εφαρμογή για όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους, επιπρόσθετα και παράλληλα με τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας, εκεί και όπου υπάρχουν.

· Διασφάλιση των υφιστάμενων Ταμείων Προνοίας, στη βάση των σημερινών όρων λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της θεσμικής και διοικητικής τους αυτοτέλειας, με κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών τους.

· Δημιουργία δυνατότητας διατήρησης παράλληλων ρυθμίσεων μεταξύ του νέου καθολικού συστήματος και των υφιστάμενων Ταμείων Προνοίας, με σαφή διαχωρισμό των εισφορών και των παροχών.

· Παραχώρηση ολοκληρωμένου πλαισίου κινήτρων για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αναπτυχθεί οριζόντια ο συμπληρωματικός δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών.

· Αξιοποίηση των προνοιών της νομοθεσίας, καθώς και του Σχεδίου Δράσης, για την επάρκεια των μισθών, έτσι ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί και επεκταθεί περαιτέρω ο θεσμός των συμβατικών Ταμείων Προνοίας, μέσω και της επέκτασης της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων.

· Σύσταση ανεξάρτητης εποπτικής αρχής για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, τόσο σε σχέση με την επάρκεια και τη διαφάνεια της λειτουργίας τους, όσο και σε ότι αφορά την επενδυτική τους πολιτική.

· Η ένταξη του συμπληρωματικού Ταμείου Προνοίας, καθώς και ο ευρύτερος σχεδιασμός και εφαρμογή της μεταρρύθμισης, θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου οδικού χάρτη, ως απότοκο του κοινωνικού διαλόγου, ενώ η πορεία υλοποίησης θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Εν κατακλείδι, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση γίνεται για, και όχι από, τους εργαζόμενους. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό και αποδεκτό από όλους και ιδιαίτερα από όσους συμμετέχουν, άμεσα ή και έμμεσα, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η κατάληξη, θα πρέπει να αναδεικνύει και να επιβεβαιώνει αυτή τη διάσταση.

*Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ