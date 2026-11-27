Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε επίσης ότι οι ηγέτες συμφώνησαν να προτείνουν τη Γαλλίδα Λοράνς Μπουν και τον Γερμανό Μάρκους Μπρουνερμάιερ ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. Ο κ. Κόστα ανέφερε ότι θα προτείνει την έναρξη διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προχωρήσει στον επίσημο διορισμό της νέας ηγεσίας τον Δεκέμβριο.

Ευρωπαϊκή πηγή ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η διαδικασία επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να είναι κυρίως διαδικαστική, εκτιμώντας ότι το «πράσινο φως» θα δοθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Ερνάντες ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), επικράτησε του Ολλανδού Κλάας Κνοτ. Στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας Παρισιού και Βερολίνου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πρίνστον Μάρκους Μπρουνερμάιερ προορίζεται για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ. Η πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας Λοράνς Μπουν αναμένεται να διαδεχθεί την Ιζαμπέλ Σνάμπελ ως επικεφαλής των πράξεων αγοράς στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, στην έναρξη της Συνόδου ο κ. Κόστα απηύθυνε εκ μέρους των ηγετών θερμό αποχαιρετιστήριο φόρο τιμής στην απερχόμενη πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Την ευχαρίστησε για τη σταθερή και επαγγελματική ηγεσία της σε διαδοχικές κρίσεις, τις σαφείς αναλύσεις της και την αφοσίωσή της στην Ευρώπη κατά την επταετή θητεία της.

Κατά τη συνεδρίαση, η Λαγκάρντ και ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασαν στους ηγέτες τις αναλύσεις τους για τη μακροοικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι η συζήτηση κάλυψε την επίδραση των τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό, την αύξηση του κόστους δανεισμού και τη σύνδεσή του με την ανάπτυξη του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Συζητήθηκαν επίσης η πρόοδος για το ψηφιακό ευρώ και η σημασία του για την ευρωπαϊκή κυριαρχία, καθώς και η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας χάρη σε επιλογές όπως η ενεργειακή μετάβαση και η διαφοροποίηση του εμπορίου.

Στο επίσημο ανακοινωθέν της Συνόδου σημειώνεται ότι η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική παρά τις εξωτερικές πιέσεις, με ισχυρή αγορά εργασίας και υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα. Παράλληλα, ενόψει των προκλήσεων που δημιουργούν ο υψηλότερος πληθωρισμός, η άνοδος των παγκόσμιων επιτοκίων και η αυξημένη αβεβαιότητα, οι πολιτικές θα εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να ολοκληρώσουν γρήγορα την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Κάλεσαν το Eurogroup, με αφορμή και την επιστολή του προέδρου του στις 18 Νοεμβρίου 2026, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ενημερώνει τακτικά για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Για το ψηφιακό ευρώ, υπενθύμισαν τη δέσμευση του οδικού χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» για επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Ζήτησαν την ταχεία ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου, ώστε το Ευρωσύστημα να μπορέσει να προχωρήσει στην έγκαιρη έκδοσή του. Χαιρέτισαν, τέλος, τις επαφές των προέδρων της ΕΚΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Eurogroup με μεγάλες οικονομίες για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και ζήτησαν να ενημερωθούν εν ευθέτω χρόνω για τα αποτελέσματα του διαλόγου.

Πηγή: ΚΥΠΕ