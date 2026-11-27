Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», μέσω δικηγόρου του ο Ταλ Ντίλιαν, πρώην στέλεχος των ισραηλινών στρατιωτικών μονάδων πληροφοριών, απέστειλε γραπτές επιστολές απαίτησης σε έναν βουλευτή και δύο δημοσιογράφους, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται στην Ελλάδα. Στις επιστολές εκθέτει αναλυτικά τα γεγονότα που θεωρεί δυσφημιστικά για το πρόσωπό του, καθώς και τις απαιτήσεις του. Συγκεκριμένα, ζητά δημόσια απολογία και απόσυρση του κατ’ ισχυρισμόν δυσφημιστικού υλικού. Στην περίπτωση του βουλευτή, πρόκειται για δηλώσεις στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια podcast, ενώ στην περίπτωση των δύο δημοσιογράφων για σειρά δημοσιευμάτων τους.

Κοινή συνισταμένη των δηλώσεων και των δημοσιευμάτων είναι ο ισχυρισμός ότι ο Ντίλιαν πραγματοποιούσε παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπου καταδικάστηκε πρωτόδικα. Ο ίδιος αρνείται ότι παρακολουθεί οποιονδήποτε, υποστηρίζοντας ότι τα λογισμικά παρακολούθησης που παράγουν οι εταιρείες του πωλούνται αποκλειστικά σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών και ότι ούτε ο ίδιος, ούτε οι εταιρείες του συνεργάζονται με ιδιώτες.

Οι τρεις αποδέκτες των επιστολών καλούνται να απαντήσουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει δημόσια απολογία και απόσυρση του επίμαχου υλικού, ο Ντίλιαν προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει στην καταχώριση αγωγών δυσφήμισης. Οι δύο δημοσιογράφοι, πάντως, δεν φαίνεται να προτίθενται να κάνουν πίσω, ούτε να πτοούνται από τις απειλές του Ισραηλινού επιχειρηματία για λήψη νομικών μέτρων.

Σημειώνεται ότι, με βάση τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, πριν από την καταχώριση αστικής αγωγής για δυσφήμιση, απαιτείται η τήρηση της πιο πάνω προδικαστικής διαδικασίας.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς

Ο Ντίλιαν έχει επιστρέψει στην Κύπρο, είναι μόνιμος κάτοικος Λεμεσού και συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον τομέα των λογισμικών παρακολούθησης. Την ίδια ώρα, η ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς δρομολογεί τις διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης του μαύρου βαν. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Ντίλιαν αναμένεται να κληθεί να καταθέσει, ενώ τη διερεύνηση θα αναλάβουν Βρετανοί δικηγόροι.

Πρόθεση της Αρχής, όπως είχε ανακοινώσει άλλωστε στις 14/9/2026, είναι να διερευνήσει και τις αναφορές που έγιναν κατά τις συζητήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, τον Νοέμβριο του 2022 και τον Ιούνιο του 2023. Στις εν λόγω συνεδριάσεις έγιναν αναφορές σε κόμματα και πολιτικά πρόσωπα που φέρονταν να συνεργάζονταν με τον Ντίλιαν.

Οι κρατικές υπηρεσίες

Στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα βρεθούν, επίσης, οι συναλλαγές του Ταλ Ντίλιαν με κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Η Αρχή διαθέτει ήδη στοιχεία που εντόπισε και κατέγραψε ομάδα λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Τα ευρήματα περιλήφθηκαν σε απόρρητη έκθεση, την οποία ο τέως Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, διαβίβασε στην Αρχή για διερεύνηση στις 10/5/2023. Μεταξύ των στοιχείων περιλαμβάνεται και η καταγγελία που αφορά τον Σάββα Αγγελίδη. Η συγκεκριμένη καταγγελία διαβιβάστηκε στην Αρχή όπως ακριβώς είχε υποβληθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία από άγνωστο πρόσωπο, καθώς η τελευταία δεν διέθετε ούτε την αρμοδιότητα ούτε τα αναγκαία μέσα και τις προσβάσεις για να τη διερευνήσει.

Σε ανακοίνωσή της στις 22/5/2023, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε χαρακτηρίσει ως πολύ σοβαρά τα ευρήματα που διαβίβασε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Η καταδίκη και η έφεση

Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση μετά την καταδίκη του Ντίλιαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 26/2/2026. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών για τις υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων υπουργών, αρχηγών κομμάτων, κρατικών αξιωματούχων, στρατιωτικών κ.α. μέσω του λογισμικού Predator. Η εκδίκαση της έφεσης του Ταλ Ντίλιαν και των τριών συγκατηγορουμένων του θα αρχίσει στις 11/12/2026. Το δικαστήριο χορήγησε αναστολή στην εκτέλεση των ποινών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, καθώς οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση κατά της καταδίκης τους. Ενόψει της δίκης του Δεκεμβρίου, ο Ταλ Ντίλιαν έχει προαναγγείλει, μέσω δημόσιων τοποθετήσεών του, την κατάθεση εγγράφων και στοιχείων σχετικά με τη συνεργασία και την προμήθεια του λογισμικού σε κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδας.

Στη Λεμεσό το μαύρο βαν

Όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, το μαύρο βαν εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τελωνειακή φύλαξη στην αποθήκη του Τελωνείου Λεμεσού.

Το βαν, μάρκας Chevrolet Savana, με ισραηλινούς αριθμούς εγγραφής, εισήχθη στην Κύπρο από την κυπριακή εταιρεία Wispear Systems Ltd του Ντίλιαν, με δήλωση ότι μετέφερε μετεωρολογικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δικαιολόγησε την παρουσία των υπολογιστών, των διακομιστών (servers) και των οθονών στο όχημα, υποστηρίζοντας ότι χρησίμευαν για τη μέτρηση και την καταγραφή καιρικών καταστάσεων, συνθηκών και φαινομένων. Ανέφερε, επίσης, ότι προτίθετο να πραγματοποιεί επιδείξεις των συστημάτων και της τεχνολογίας που ήταν ενσωματωμένα σε αυτό. Το αίτημα εγκρίθηκε στις 22/11/2018 και παραχωρήθηκε προσωρινή εισαγωγή για περίοδο ενός έτους. Έναν χρόνο αργότερα, το όχημα κατασχέθηκε από το Τμήμα Τελωνείων για διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης τελωνειακών αδικημάτων και, την ίδια ημέρα, παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Η ποινική υπόθεση δεν οδηγήθηκε ποτέ ενώπιον δικαστηρίου, καθώς οι ποινικές διώξεις σε βάρος του Ντίλιαν και των συνεργατών του ανεστάλησαν με απόφαση των δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Γιώργου Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη. Μετά την αναστολή των διώξεων και συγκεκριμένα στις 9/5/2022, η Αστυνομία επέστρεψε στο Τμήμα Τελωνείων όλα τα τεκμήρια που είχαν παραληφθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης, αφού προηγουμένως αφερέθηκαν τα εγκατεστημένα λογισμικά.