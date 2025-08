Οι πληρωμές/χορηγίες του κράτους πέραν του €1 εκατ. για το 2024

Τις πληρωμές πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ που διενεργήθηκαν κατά το 2024 από Υπουργεία, Υφυπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες και Ειδικά Ταμεία της Κυβέρνησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσιοποίησε την Παρασκευή το Γενικό Λογιστήριο (ΓΛ) της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μεγαλύτερη πληρωμή κατά το 2024 έγινε προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Είναι ύψους €827,5 εκατομμυρίων και αφορά τη συνεισφορά του κράτους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, μέσω κρατικής χορηγίας και τις συνεισφορές του ως εργοδότης.

Ακολουθούν η πληρωμή ιδίων πόρων του κράτους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους €256,4 εκ., η κρατική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ύψους €151,1 εκ. και η πληρωμή προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ύψους €137,5 εκ. για κατανάλωση ηλεκτρισμού και επιχορήγηση για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληρωμές κάτω από €100 εκ., αφορούν την κρατική χορηγία προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ύψους €72,1 εκ., την κρατική χορηγία προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ύψους €48,3 εκ. και την κρατική χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ύψους €45,3 εκ.

Ακολουθούν οι πληρωμές προς εταιρείες και συγκεκριμένα προς την Caramondani Desalination Plants Ltd, ύψους €36,8 εκ. για την αγορά ύδατος, προς τη Cyfield Construction Ltd, ύψους €35,4 εκ. για την κατασκευή/συντήρηση/βελτίωση δρόμων και προς την NPT Nicosia Public Transport Services and Operations Ltd, ύψους €35,1 εκ. για δημόσιες επιβατικές μεταφορές.

Επίσης, η κρατική χορηγία προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ύψους €30,8 εκ. και η κρατική χορηγία και τα μέτρα στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ύψους €29,9 εκ., η κρατική χορηγία/ έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες/χορήγηση δανείου προς τον Δήμο Πάφου (για όλο το έτος) ύψους €28,3 εκ. και η κρατική χορηγία/ έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες/χορήγηση δανείου προς τον Δήμο Λευκωσίας (Νεοσύστατος Δήμος μετά τη μεταρρύθμιση) ύψους €27,3 εκ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛ, υπάρχουν, μεταξύ άλλων, πληρωμές για αγορά ύδατος προς την M.N. Larnaca Desalination Co. Ltd ύψους €23,5 εκ. και προς την M.N. Limassol Water Co. Ltd ύψους €21,6 εκ.

Αγορά φαρμάκων

Επίσης, για αγορά φαρμάκων και εμβολίων μεταξύ άλλων προς την Genesis Pharma (Cyprus) Limited €14,9 εκ., την C.A. Papaellinas Ltd €12,3 εκ., την Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λίμιτεδ ύψους €11,6 εκ., την M.S.Jacovides & Co Ltd €11,1 εκ., την Geo. Pavlides & Araouzos Pharmaceuticals Limited €9,0 εκ., την Pfizer Export B.V. €8,9 εκ., τη Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου Λτδ €6,8 εκ., τν Novagem Limited €5,6 εκ., τη Gilead Sciences Ελλάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε €4,2 εκ., τη Roche (Hellas) S.A. €3,9 εκ., την Phadisco Ltd €3,7 και την Astrazeneca AB €3,7 εκ. και την Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Ltd €3,1 εκ.

Επιδότηση Επιτοκίων

Επιπλέον, το κράτος το 2024 προέβη σε πληρωμές προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €11,6 εκ., προς την Hellenic Bank Public Company Ltd ύψους €5,2 εκ., προς την Alpha Bank Cyprus Ltd €1,6 εκ. και προς την Eurobank Cyprus Ltd €1,2 εκ., στο πλαίσιο του Σχεδίου για Επιδότηση Επιτοκίων προς όφελος των Δικαιούχων Δανειοληπτών.

Εξάλλου, μεταξύ άλλων, το κράτος διενήργησε πληρωμές προς την Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. ύψους €4,8 εκ. για την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων, προς την Caramondani Bros Public Co Limited ύψους €6,8 εκ. για τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού, την A.Loutsios & Sons Ltd ύψους €5,3 εκ. για την αγορά οχημάτων και την Dickran Ouzounian & Co Ltd ύψους €5,1 εκ. επίσης για την αγορά οχημάτων.

Τέλος, έγιναν πληρωμές προς τον ΔΗΣΥ €3,2 εκ., προς το ΑΚΕΛ ύψους €3,1 εκ. και προς το Δημοκρατικό Κόμμα €1,7 εκ. που αφορούν χορηγία πολιτικών κομμάτων/χορηγία κάλυψης κόστους εργοδότησης κοινοβουλευτικών συνεργατών, σύμφωνα με τα στοιχεία. Για τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα ήταν κάτω από το €1 εκ. οι πληρωμές.

Το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τις πληρωμές που έγιναν μέσω του λογιστικού συστήματος FIMAS, το οποίο χρησιμοποιείται από όλα τα Υπουργεία/Υφυπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες και Ειδικά Ταμεία.

Προσθέτει ότι οι πληρωμές αφορούν αγορές, χορηγίες και άλλους σκοπούς. Επιπρόσθετα, τα ποσά που παρουσιάζονται αφορούν συνολικές πληρωμές (πριν από την αφαίρεση τυχόν συμψηφισμών έναντι οφειλών προς το κράτος), ενώ εξαιρούνται πληρωμές για δαπάνες άμυνας, πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους, πληρωμές για τις οποίες το κράτος ενεργεί αποκλειστικά ως ενδιάμεσος φορέας και επιστροφές ποσών προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είχαν εισπραχθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ