Κρίσιμο το σημερινό τεστ για την ΑΤΑ υπό την απειλή απεργιακών μέτρων

Οι κοινωνικοί εταίροι φαίνεται να «κρατούν μικρό καλάθι» ενόψει της συνάντησης

Πραγματοποιείται σήμερα στις 16:00 στο Υπουργείο Εργασίας κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), παρουσία του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου, των εργοδοτικών οργανώσεων και των συνδικαλιστικών φορέων.

Η σύσκεψη θεωρείται καθοριστική, καθώς η μεταβατική συμφωνία του 2023 έχει λήξει χωρίς να υπάρξει νέα ρύθμιση, ενώ οι συντεχνίες προειδοποιούν με παναπεργιακά μέτρα εάν δεν υπάρξει πρόοδος. Η απόφαση για απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να κριθεί στην πανσυνδικαλιστική συνέλευση της Δευτέρας.

Οι διαφορές παραμένουν μεγάλες. Οι συντεχνίες ζητούν πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% και επέκτασή της στον κατώτατο μισθό, ενώ οι εργοδότες αντιπροτείνουν έναν πιο «σύγχρονο» μηχανισμό με ασφαλιστικές δικλίδες, προειδοποιώντας για δημοσιονομικούς κινδύνους.

Οι κοινωνικοί εταίροι φαίνεται να «κρατούν μικρό καλάθι» ενόψει της συνάντησης, αφού το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα παρουσιάσει νέα πρόταση ή αν επιδιώκει να κερδίσει χρόνο ενόψει της πανσυνδικαλιστική συνέλευση της Δευτέρας.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ έκαναν έκκληση να εξαντληθεί ο διάλογος, σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη πλήρης απόδοση της ΑΤΑ θα εκτόξευε τις ανελαστικές δαπάνες και θα υπονόμευε τη σταθερότητα της οικονομίας. Από την άλλη, εκπρόσωποι των συντεχνιών έκαναν λόγο για ακραίες τοποθετήσεις της εργοδοτικής πλευράς και κάλεσαν την κυβέρνηση να πάρει ξεκάθαρη θέση.

