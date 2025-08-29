Ξεφυτρώνουν παράνομες οντότητες- Νέα προειδοποίηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε νέα προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό για παράνομες οντότητες, προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή της ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι, oι πιο κάτω διαδικτυακοί τόποι δεν ανήκουν σε οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως προνοείται στο άρθρο 5 του νόμου Ν. 87(Ι)/2017:

• tradeupyourlife.co/es/nvi/v1/lakmw/ & tradingupyourlife.com/es/v8/jdkas/#formbox

• tbmarket.co

• globalfx-ltd.com & account.globalfx-ltd.com/client/login

• princemarkets.com, selcukluyatirimfx.com, partnershiptrader.com, unitymarketmovers.com, trustvestszone.com, bytflex.com/web/index.php, guleryatirimholdings.com, unifyfxbusiness.com/m/index.html, exprotrades.com, centagepremium.com/index.html, topfx.pl

• strifor.org

• kryptohaus.com

• prostoxfx.com

• justtwo.trade & trade.justtwo.trade/en/login

• londinesbank.com

• kyelinrox.com

• olymptrade.com

• bonnmarkets.com & lirunexltd.com

• primoxstock.com

• parkfinancialconsulting.org

• t.me/s/FXopen_Forex_Signals & t.me/s/FxOpen_ForexSignals

• sfcaptrade.cc & sfcap.world

Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.