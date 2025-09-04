Αυξημένες κατά 58% οι ζημιές για τη Rolandos Enterprises

Αυξημένες ζημιές ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025 η Rolandos Enterprises.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, είναι η παραγωγή και εμπορία επαγγελματικών προϊόντων για ινστιτούτα αισθητικής, η εξωτερική διαφήμιση και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Η ζημιά του Συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 που αναλογεί στους μετόχους ανέρχεται σε €485.605 σε σύγκριση με €202.787 για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 58,24%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση του κύκλου εργασιών και στην αύξηση του κόστους πωλήσεων και εξόδων.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, ανέρχεται σε €1.122.748 σε σύγκριση με €1.301.668 για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 13,75%.

Στις 30 Ιουνίου 2025 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν €3.982.436 (2024 : €4.391.086) και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €2.415.751 (2024 : €2.814.436).

Συνεχίζεται ο σχεδιασμός, στόχος η αύξηση εξαγωγών

Όπως αναφερεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την μέχρι τώρα πορεία του Συγκροτήματος και μελέτησε τις προοπτικές και τα δεδομένα όπως αυτά παρουσιάζονται, συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδιασμού με στόχο την αύξηση των εξαγωγών.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχει δοθεί τεράστια έμφαση στην αγορά της Ολλανδίας μέσω της θυγατρικής εταιρείας Neoderma Amsterdam B.V. και στην επικείμενη υλοποίηση του προγράμματος πωλήσεων της επιχείρησης προς τελικούς καταναλωτές (Business to Consumer Sales B2C) όπως επίσης και την προώθηση των εμπορευμάτων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social media) το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στο Συγκρότημα, μέσω πολύ ισχυρών παγκόσμιων εξειδικευμένων οργανισμών αλλά και του δικτύου συνεργατών της, να προωθήσει τα προϊόντα της με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, απευθυνόμενη στην παγκόσμια αγορά.

Επίσης η εταιρεία έχει δημιουργήσει νέες συνεργασίες με νέους συνεργάτες σε διάφορες χώρες έμπειρους στον τομέα της, με στόχο την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, στις 28 Ιανουαρίου 2025, η εταιρεία υπέγραψε σύβαση δικαιωχρήσης (Franshise agreement) με τον Αντρέα Λοΐζου (συνδεδεμένο μέρος), ιδρυτή και ιδιοκτήτη της εμπορικής επωνυμίας "CO EMBASSY". Η CO EMBASSY πρόκειται για ένα σύγχρονο concept που συνδυάζει χώρους συναντήσεων, συνεργασίας και χαλάρωσης, ενσωματώνοντας κορυφαίο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και αξιόπιστες ψηφιακές υποδομές, Η νέα αυτή επιχειρηματική πρωτοβουλία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες, έχοντας ως έδρα τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.