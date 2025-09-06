«Φύλακες της αγοράς» οι ΚΕΠΕΥ- Τι προβλέπει εναρμονιστικό νομοσχέδιο

Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο πρόνοιες ευρωπαϊκής οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και τις ρυθμιζόμενες αγορές.

Σε παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών που προωθήθηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών με αφορμή τη συζήτηση του σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου, τη Δευτέρα, καταγράφονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Στο τροποποιητικό νομοσχέδιο, περιλαμβάνεται διαγραφή εδαφίων που προέβλεπαν πρόσθετες λεπτομέρειες για την εκτέλεση εντολών και ενημέρωση πελατών. Οι υποχρεώσεις αυτές απλοποιούνται, μένει μόνο η βασική υποχρέωση η ΚΕΠΕΥ να ενημερώνει τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, υπάρχει ουσιαστική απλούστευση, λιγότερες διαδικαστικές υποχρεώσεις για τις εταιρείες.

Οι ΚΕΠΕΥ

Το νομοσχέδιο ενισχύει τον ρόλο των ΚΕΠΕΫ και των διαχειριστών αγοράς ως «φυλάκων της αγοράς». «Δεν αρκεί να έχουν κανόνες, πρέπει να έχουν και τα συστήματα, τα εργαλεία και την ποιότητα δεδομένων για να εξασφαλίζουν σωστή λειτουργία, αποφυγή παρατυπιών και διαφάνεια στις συναλλαγές», σημειώνεται στην παρουσίαση.

Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται ενισχύοντας τις απαιτήσεις για τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών ή συστημάτων με υποχρέωση διασφάλισης ποιότητας δεδομένων και υποχρέωση να υπάρχει μια ελάχιστη «κρίσιμη μάζα» τριών ενεργών μελών, ώστε να μην υπάρχουν αγορές «στα χαρτιά» με μόνο έναν ή δύο παίκτες.

Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται και διευρύνεται το πλαίσιο για διακοπή/περιορισμό διαπραγμάτευσης (π.χ. σε έκτακτες ανάγκες), ενώ υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης των λόγων διακοπής. Αν δεν γίνει διακοπή ενώ υπάρχει ανωμαλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επέμβει.

Τροποποιείται ακόμη το άρθρο 50 με τα «βήματα τιμής» να προσαρμόζονται ανάλογα με τη ρευστότητα κάθε τίτλου. Δίνεται δυνατότητα να ισχύουν ίδια βήματα με αγορές τρίτων χωρών για μετοχές εκτός ΕΟΧ.

Άλλη ρύθμιση προβλέπει νέες αναφορές και δημοσιεύσεις και κατηγοριοποίηση επενδυτών (τράπεζες, funds, ασφαλιστικές κ.ά.).

Η οδηγία

Κύρια στοιχεία της ευρωπαϊκής οδηγίας είναι η αύξηση της διαφάνειας και βελτίωση πρόσβασης σε δεδομένα (consolidated tape). Διευκολύνει τη δημιουργία και λειτουργία ενός consolidated tape, δηλαδή ενός συνεχούς, συγκεντρωτικού πίνακα δεδομένων/ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών (τιμών και όγκων συναλλαγών) για χρηματοπιστωτικά μέσα εντός της ΕΕ.

Παράλληλα, ορίζεται εκ νέου ο θεσμός του systematic internaliser, «συστηματικός εσωτερικοποιητής», ο οποίος είναι μια επενδυτική εταιρεία που διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό σε συστηματική βάση εκτός οργανωμένης αγοράς. Ο εν λόγω ορισμός ποιοτικών κριτηρίων αντικαθιστά παλαιότερο περί ποσοτικών κριτηρίων, ο οποίος κρίθηκε ως διοικητικά πολύ επαχθής για τις επιχειρήσεις.

Προβλέπεται ακόμη ενίσχυση διαφάνειας στους μηχανισμούς διακοπής συναλλαγών (trading halts).

Τα οργανωμένα χρηματιστήρια πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτουν προσωρινά ή να περιορίζουν τη διαπραγμάτευση σε περίπτωση σημαντικών διακυμάνσεων τιμών. Με στόχο την ενισχυση της διαφάνειας, πρέπει να δημοσιοποιούνται οι λόγοι πίσω από τέτοιες ενέργειες και τα τεχνικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Τέλος, περιλαμβάνεται γενική απαγόρευση της «πληρωμής για ροή εντολών» (Payment For Order Flow–PFOF).