Πυροδότησε αντιδράσεις η γνωμάτευση Αιμιλιανίδη για ΑΤΑ

Το ζήτημα της καθολικής απόδοσης της ΑΤΑ μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από το υφιστάμενο σύστημα εργασιακών σχέσεων και δεν είναι νομικό θέμα, αναφέρουν οι συντεχνίες

Αντιδράσεις προκάλεσε η σημερινή δημοσιοποίηση της γνωμάτευσης του εγνωσμένου κύρους Συνταγματολόγου Αχιλλέα Αιμιλιανίδη επί του θέματος της νομοθετικής επιβολής ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα.

Δυνάμει της υφιστάμενης νομολογίας, αναφέρει η γνωμάτευση, η νομοθετική επιβολή εφαρμογής της ΑΤΑ σε εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 του Συντάγματος και το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. 

Το ζήτημα της καθολικής απόδοσης της ΑΤΑ μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από το υφιστάμενο σύστημα εργασιακών σχέσεων, δήλωσαν στο ΚΥΠΕ η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, σημειώνοντας ότι το ζήτημα για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ζήτημα ουσίας και ζήτημα κοινωνικό, όχι νομικό ή οικονομικό.

«Για εμάς το ζήτημα έχει να κάνει με ουσία. Το 'ΑΤΑ για όλους' είναι εφικτό και μπορεί να γίνει μέσα και από το υφιστάμενο σύστημα εργασιακών σχέσεων, με τον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για εμάς η ουσία μετρά», ανέφερε η Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Με τη σειρά του, ο Στέλιος Χριστοδούλου είπε ότι η γνωμάτευση που έχει δοθεί αφορά κάτι διαφορετικό από αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Υπουργός Εργασίας. «Ο Υπουργός Εργασίας προσπαθεί να δώσει έμφαση στην κοινωνική πτυχή του θέματος και όχι στην οικονομική πτυχή. Από κοινωνικής πτυχής, θεωρώ ότι η γνωμάτευση του κ. Αιμιλιανίδη δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά εργασιακά θέματα που ρυθμίζονται με νομοθεσία, όπως η ετήσια άδεια μετ' απολαβών, η άδεια μητρότητας, πατρότητας και αρκετά άλλα. «Άρα αν δούμε την κοινωνική πτυχή του θέματος, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν δούμε την οικονομική, είναι κάτι διαφορετικό και πιστεύω ότι η κυβέρνηση, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να αγγίξει την κοινωνική πτυχή του θέματος», σημείωσε.

Η Κυβέρνηση πρέπει να τεκμηριώσει τη νομιμότητα της πρότασής της για επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, ακόμα και με νομοθετική ρύθμιση, απευθυνόμενη στον Γενικό Εισαγγελέα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Η «ελευθερία του συμβάλλεσθαι» στο εργατικό δίκαιο δεν μπορεί να είναι απόλυτη, διότι υπάρχει μια εγγενής ανισότητα ισχύος, αναφέρει η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, αναφορικά με τη νομική γνωμάτευση του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη για τη δυνατότητα νομοθετικής επιβολής της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα.

Tags

ΜισθοίΣΕΚΠΕΟΑΤΑΔΕΟΚΜΙΣΘΟΙ

