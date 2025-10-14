Έτοιμος να φύγει από κυβέρνηση o Κεραυνός - Η εικόνα διχασμού για GSI μετατρέπεται πλέον σε πολιτική κρίση

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, εμφανίστηκε έτοιμος να διευκολύνει την κυβέρνηση για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, εννοώντας την αποχώρησή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, μια τοποθέτηση που δείχνει ότι ο ίδιος δεν αλλάζει την άποψή του για το έργο και επιβεβαιώνει την ουσιαστική διάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη διαχείριση του Great Sea Interconnector (GSI). Η εικόνα διχασμού μετατρέπεται πλέον και σε πολιτική κρίση, καθώς η κυβέρνηση και εμφανίζεται χωρίς ενιαία θέση και υποβόσκει σύγκρουση ενός υπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Την ώρα που ο υπουργός Οικονομικών διαφωνεί με το έργο, η κυβέρνηση στέλνει σήματα υπέρ της υλοποίησής του. Την Παρασκευή εκτελέστηκε η μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή του GSΙ στον ΑΔΜΗΕ με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕΚ στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Πρωτοβουλία για να λυθούν οι διαφορές έχει αναλάβει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη του επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, με τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου. Η συνάντηση επιβεβαιώνεται από τη δημοσιοποίηση της εβδομαδιαίας ατζέντας του επιτρόπου Γιόργκενσεν.

Διατηρεί τις ανησυχίες του

Ο κ. Κεραυνός μιλώντας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, σε συνεδρίαση για την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2026, επανέλαβε ότι διατηρεί τις ανησυχίες του για το έργο και απαντώντας στην κριτική που του άσκησε ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε γνωστό ότι και ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου είναι κάτοχος των μελετών που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο GSI είναι ένα μη βιώσιμο έργο.

«Δεν είμαι εναντίον κανενός έργου που μπορεί να φέρει οφέλη στην κυπριακή οικονομία», είπε ο κ. Κεραυνός για να προσθέσει ότι «δεν μπορεί ένα άτομο να δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση» και δήλωσε ότι ως υπουργός Οικονομικών είναι έτοιμος να διευκολύνει την κατάσταση. Παράλληλα τόνισε ότι έχει καθήκον να εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα και να εκφράζει τη γνώμη του και έκανε λόγο για «ψευδείς ειδήσεις», από υπουργό άλλης κυβέρνησης (σ.σ. αναφορά στον υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας), ότι κρατά μυστικές μελέτες βιωσιμότητας για το έργο. Ο κ. Κεραυνός εξήγησε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκπονήθηκαν μελέτη βιωσιμότητας και ανάλυση του κόστους του έργου, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίες παραδόθηκαν στον υπουργό Ενέργειας τον Νοέμβριο του 2024 με τον κ. Παπαναστασίου να τις προωθεί και στο Υπουργείο Ενέργειας της Ελλάδας.

«Όλοι γνωρίζουμε τις μελέτες και τις επισημάνσεις τους», είπε, χαρακτηρίζοντας εύλογες τις ανησυχίες που εκφράζονται με τον ίδιο να αναφέρει ότι έχει πολλές ανησυχίες. Επίσης υπενθύμισε ότι η ΕΤΕπ δεν προχώρησε στη χρηματοδότηση του έργου καθώς δεν το θεώρησε βιώσιμο και αντιπρότεινε επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας.

Ο κ. Κεραυνός διαφώνησε και με την άποψη του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή Κύπρου» για την ανάγκη επιτάχυνσης του έργου ώστε η Τουρκία να μην προλάβει να υλοποιήσει διασύνδεση με τα κατεχόμενα σημειώνοντας ότι «αν η Τουρκία θέλει να κάνει διασύνδεση, δεν μπορούμε να την αποτρέψουμε».

Η αναφορά περί «ψευδών ειδήσεων» από υπουργό άλλης κυβέρνησης (δηλαδή του Έλληνα υπουργό Ενέργειας) προκάλεσε την παρέμβαση του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε λανθασμένη την εν λόγω τοποθέτηση του κ. Κεραυνού. Ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι «είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα επιδιώξει να υπάρξει ρήξη μεταξύ κυπριακής και ελληνικής κυβέρνησης» για να συμπληρώσει ότι «ο σημερινός υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας είπε πως κρατώ μελέτες και δεν τις δίνω. Δεν είπα πως ήταν εσκεμμένη δήλωση, αλλά έγινε ανακοίνωση για το θέμα».

Μετά το πέρας της συνεδρίασης ο Χάρης Γεωργιάδης έκανε λόγο για κυβερνητική διγλωσσία σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση η οποία μας έχει αφήσει εκτεθειμένους.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, σχολίασε ότι «η διγλωσσία συνεχίζεται, η σύγχυση μεγαλώνει, η αβεβαιότητα ως προς τον εάν θα προχωρήσει ή όχι το έργο παραμένει».