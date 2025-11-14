ΥΠΟΙΚ: Τη δυναμική κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνει η ανάπτυξη 3,6% το γ΄τρίμηνο

Τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνει η προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε σήμερα για ρυθμό ανάπτυξης 3,6% το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, και στο 0,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος εκφράζει την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα αυτό.

«Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας, η οποία σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, λόγω κυρίως των γεωπολιτικών εξελίξεων, συνεχίζει να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα σε συνδυασμό με μηδενικό πληθωρισμό και συνθήκες πλήρους απασχόλησης», υπογραμμίζει ο κ. Κεραυνός.

Επικαλούμενος τα αντίστοιχα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου της τάξης 3,6% για το 3ο τρίμηνο του 2025, είναι σημαντικά υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι στο 1,4% και 1,6%, στην Ευρωζώνη και ΕΕ, αντίστοιχα.

Σημειώνει ότι για το πρώτο ενιάμηνο του 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας υπολογίζεται στο 3,5%, το οποίο συγκρίνεται θετικά, όπως αναφέρει, σε σχέση με την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για το 2025 που εκτιμήθηκε συντηρητικά στο 3,2%.

Τέλος, ο κ. Κεραυνός αναφέρει ότι «η διατήρηση μιας συνετούς και πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης από την Κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), θα συμβάλουν στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας ώστε η Κύπρος, ως μια μικρή και ανοικτή οικονομία, να συνεχίσει να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο ρυθμός ανάπτυξης κατέγραψε αύξηση 0,9%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, «Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Πηγή: ΚΥΠΕ