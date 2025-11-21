Επτά προτάσεις νόμου για παράταση φορολογικών ελαφρύνσεων στις αναδιαρθρώσεις δανείων

Επτά προτάσεις νόμου κατατέθηκαν την Πέμπτη στη βουλή, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, οι οποίες λήγουν τέλος του έτους.

Τις προτάσεις νόμου συνυπογράφουν οι βουλευτές, Χάρης Γεωργιάδης, Ονούφριος Κουλλά και Σάβια Ορφανίδου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ, Άριστος Δαμιανού, Ανδρέας Καυκαλιάς και Χρίστος Χριστοφίδης εκ μέρους του ΑΚΕΛ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύσης Παντελίδης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ, Ηλίας Μυριάνθους εκ μέρους της ΕΔΕΚ, ΑλέκοςΤρυφωνίδης εκ μέρους της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Σταύρος Παπαδούρης εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Σωτήρης Ιωάννου εκ μέρους του ΕΛΑΜ.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου,

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εισπράξεων Φόρων Νόμου και της τρίτης η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου.

Όσον αφορά την τέταρτη αφορά την τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών κερδών Νόμου.

Η πέμπτη πρόταση αφορά την τροποποίηση του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

Σε σχέση με την έκτη προνοεί την τροποποίηση του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου και η έβδομη του Περί Χαρτοσήμων Νόμου.

Τι αφορούν οι παρατάσεις

Οι παρατάσεις που εγκρίθηκαν για ένα έτος και πέρσι από τη βουλή, αφορούν μέτρα που ενισχύουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων και περιλαμβάνουν απαλλαγή από την καταβολή εξόδων χαρτοσήμου για αναδιαρθρώσεις μέχρι το ποσό της υφιστάμενης οφειλής.

Επίσης επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στις μεταβιβάσεις που συνδέονται με δάνεια.

Ακόμα απαλλαγή από τέλη μεταβίβασης για ακίνητα που μεταβιβάζονται σε δανειστές και εξαίρεση από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε περιπτώσεις λογιστικού κέρδους ή πλασματικού μερίσματος.

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα μεταφοράς εμπράγματων βαρών σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από δανειστή λόγω αναδιάρθρωσης.

Ακόμα προβλέπεται εξαίρεση οποιουδήποτε κέρδους, οφέλους ή ζημιάς που προκύπτει από αναδιαρθρώσεις από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.