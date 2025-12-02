Εγκρίθηκαν 105 αιτήσεις για εξαετή ομόλογα €8,5 εκατ.

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοίνωσε ότι στις 20 Νοεμβρίου 2025 τερματίστηκε η λήψη αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα της 4 ης Σειράς (Δεκέμβριος) 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λήφθηκαν 105 αιτήσεις, όλες από Κύπριους πολίτες. Εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις και το συνολικό ποσό της έκδοσης ανήλθε στα €8.518.200. Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 1η Σειρά (Μάρτιος) 2026 Λήξης 2032, η οποία θα εκδοθεί την α Μαρτίου 2026, με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από τις 2 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2026.