Εγκρίθηκαν 105 αιτήσεις για εξαετή ομόλογα €8,5 εκατ.

Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 1η Σειρά (Μάρτιος) 2026 Λήξης 2032

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοίνωσε ότι στις 20 Νοεμβρίου 2025 τερματίστηκε η λήψη αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα της 4 ης Σειράς (Δεκέμβριος) 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λήφθηκαν 105 αιτήσεις, όλες από Κύπριους πολίτες. Εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις και το συνολικό ποσό της έκδοσης ανήλθε στα €8.518.200. Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 1η Σειρά (Μάρτιος) 2026 Λήξης 2032, η οποία θα εκδοθεί την  α Μαρτίου 2026, με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από τις 2 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2026. 

