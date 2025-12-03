Χωρίς μισόλογα, γενικότητες και υπεκφυγές: Φθάνει η Μαρία Άνχελα Ολγκίν για επαφές και την τριμερή της 11ης Δεκεμβρίου

Αναμένοντας την έλευση της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στη Λευκωσία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επαναλαμβάνει ότι είναι έτοιμος να τη συναντήσει με ανοικτούς ορίζοντες και με βάση την ανάγκη δημιουργίας των συνθηκών για επανέναρξη των συνομιλιών. Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα έχει με την άφιξή της στη Λευκωσίας επαφές με τους δύο ηγέτες σε μια προσπάθεια διασαφήνισης των νέων δεδομένων που έφερε η αλλαγή του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, αλλά και το κατά πόσον οι πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στη διαδικασία. Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι επί τάπητος αναμένεται να τεθούν οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν στην πρώτη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις 20 Νοεμβρίου ώστε να υπάρξει αρχική συμφωνία επί της διαδικασίας. Με βάση πληροφορίες του «Πολίτη» όπως δημοσιοποιήθηκαν στην έκδοση της περασμένης Κυριακής, οι πλευρές δυνητικά μπορούν να συμφωνήσουν στη διαδικασία έναρξης ενός παραγωγικού διαλόγου. Ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε χθες πως είναι «πανέτοιμος για τις συναντήσεις των επόμενων ημερών, με κορύφωση την τριμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου». Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επικαλέστηκε και τις συναντήσεις των διαπραγματευτών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι δυνατόν να αποτυπωθούν τα πρώτα στίγματα μιας ατζέντας εργασίας, αν όχι στα ζητήματα ουσίας, τουλάχιστον στα θέματα που θα βοηθήσουν τη διαδικασία, όπως τα διάφορα ΜΟΕ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι στις επόμενες επαφές των πλευρών «θα κριθούμε και, όπως έχουμε μεταφέρει από την πρώτη συνάντηση και στον Τ/Κ ηγέτη αλλά και στην προσωπική απεσταλμένη, είμαι έτοιμος πριν το τέλος του χρόνου να συμμετάσχω και σε μία διευρυμένη διάσκεψη που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση για επανέναρξη των ουσιαστικών συνομιλιών».

Χωρίς χάσιμο χρόνου

Βεβαίως οι δημόσιες εκπεφρασμένες προθέσεις από μόνες τους δεν μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες για πλήρη αλλαγή του κλίματος. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, με βάση τις διαθέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες, έρχεται όχι μόνο να ακούσει αλλά και να θέσει ζητήματα στα οποία θα επιδιώξει απαντήσεις από τις πλευρές, χωρίς υπεκφυγές, μισόλογα και κυρίως γενικότητες. Με βάση την πληροφόρηση που διαθέτει ο «Π», παρά τη σαφή προσπάθεια των πλευρών να αντιδράσουν θετικά στα όποια νέα δεδομένα, εντούτοις είναι ξεκάθαρο πως τα ΗΕ θα επιδιώξουν να μην χαθεί ο συμβατικός χρόνος εξαιτίας της μη ύπαρξης χρονοδιαγραμμάτων.

Αμερικανικό σχέδιο;

Εν τω μεταξύ, από πλευράς της κυβέρνησης επιχειρήθηκε να κρατηθεί στις πραγματικές της διαστάσεις η συζήτηση για την ύπαρξη σχεδίου των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο και κατ’ επέκταση για την Κύπρο. Με παρέμβασή του στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του «Πολίτη 107.6 & 97.6», ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, σημείωσε πως «δεν υφίσταται μορφοποιημένο σχέδιο των ΗΠΑ για την περιοχή», ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «εμείς επιδιώκουμε την εμπλοκή, το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων, των σημαντικών δρώντων, πόσω μάλλον των ΗΠΑ. Διευκρίνισε, όμως, ότι «το Ουκρανικό και το Κυπριακό είναι ιστορικά και πολιτικά, εντελώς διαφορετικά προβλήματα».

Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, η κυβέρνηση θεωρεί ότι «μπορεί να λειτουργήσουν καταλυτικά προς την προσπάθεια για να δούμε τη λύση του Κυπριακού», για να διευκρινίσει ότι «ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα κυριαρχίας είναι εξόχως σοβαρά. Εμείς έχουμε απευθύνει πρόσκληση προς όλες τις γειτονικές χώρες για συνεργασία γύρω από αυτά τα ζητήματα για τις μεταβολές που γίνονται στη Μέση Ανατολή, αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θεωρούμε ότι και η Τουρκία έχει θέση σε αυτά τα σχήματα συνεργασίας, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί αυτή η προσπάθεια είναι το διεθνές δίκαιο».