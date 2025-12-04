Ξεπέρασαν τα €4 δισ. τα νέα δάνεια- Νέο ρεκόρ δεκαετίας

Ξεπέρασαν τα €4 δισ. τα νέα δάνεια που παραχώρησαν οι κυπριακές τράπεζες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, φθάνοντας σε νέο ιστορικό ρεκόρ δεκαετίας. Διψήφια αύξηση σημειώνουν τόσο τα δάνεια προς νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις. Στον επιχειρηματικό κλάδο μάλιστα το ποσοστό αύξησης είναι πέραν του 50%.

Οι μειώσεις των επιτοκίων, η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και οι βελτιωμένες προοπτικές της αγοράς κατοικίας, οδηγούν τους δανειολήπτες στα τραπεζικά ταμεία για εξασφάλιση πιστώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα νέα δάνεια που έδωσαν το δεκάμηνο του 2025 ξεπέρασαν κιόλας τα επίπεδα του 2024 φθάνοντας στα €4,1 δισ. από €2,9 δισ. το δεκάμηνο του 2024 σημειώνοντας αύξηση 38,9%.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 τα νέα δάνεια ανήλθαν στα €3,9 δισ. καταγράφοντας ρεκόρ από το 2015 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Σε αντίθεση με τα χρόνια πριν την τραπεζική κρίση, τα νέα δάνεια που δίδονται είναι υγιή, καθώς οι τράπεζες μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, δεν δίνουν ρευστό με βάση μόνο τις εξασφαλίσεις που ήταν η αιτία κορύφωσης των ΜΕΔ αλλά αξιολογούν και τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών. Ως αποτέλεσμα το ποσοστό εξυπηρετούμενων δανείων ξεπερνά το 90% και μόνο ένα μικρό ποσοστό καθίσταται μη εξυπηρετούμενο.

Μπουμ 53% στα επιχειρηματικά δάνεια

Τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασαν αύξηση 17,7% το δεκάμηνο του 2025 φθάνοντας στο €1,4 δισ. από €1,2 δισ.

Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παρουσιάζουν αύξηση 53%. Ανήλθαν στα €2,7 δισ. από €1,7 δισ. το 2024.

Αναδιαρθρώσεις

Την ώρα που σημειώνεται αύξηση στα δάνεια, αύξηση καταγράφουν και οι αναδιαρθρώσεις, τόσο στα νοικοκυριά, όσο και στις επιχειρήσεις.

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις στα νοικοκυριά, αυξήθηκαν στα €669,8 εκατ. από €466,3 εκατ. το 2024 ενώ στις επιχειρήσεις στα €2,1 δισ. από €1,5 δισ. το 2024.

Μείωση τον Οκτώβριο

Όσον αφορά τον Οκτώβριο του 2025 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση στα €429,4 εκατ., (από σύνολο €624,9 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €447,9 εκατ. (από σύνολο €770,5 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €23,7 εκατ. (από σύνολο €25,1 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €21,2 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €22,6 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €117,5 εκατ. (από σύνολο €158,7 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €112,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €165,4 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €50,8 εκατ. (από σύνολο €68,3 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €62,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €83,7 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν μείωση στα €232,0 εκατ. (από σύνολο €359,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €246,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €492,5 εκατ. νέων δανείων).