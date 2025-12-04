Τα θέλω εργοδοτών και συντεχνιών για τον Κατώτατο Μισθό- Τα νούμερα που ακούγονται

Νούμερα για την επικείμενη αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού άρχισαν να ακούγονται στο παρασκήνιο, με τους κοινωνικούς εταίρους να ετοιμάζονται να καταθέσουν τις θέσεις τους στην 9μελή Τεχνική Επιτροπή μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Τον τελικό λόγο θα έχει ο υπουργός Εργασίας με την έκδοση σχετικού διατάγματος προς το τέλος της χρονιάς.

Οι θέσεις και διεκδικήσεις συντεχνιών και εργοδοτών είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Κάποιες συντεχνίες διεκδικούν, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», σημαντική αύξηση στον κατώτατο μισθό που φθάνει σε διψήφια ποσοστά, θεωρώντας ότι αυτό επιβάλλει η απόδοσή του ανά διετία αντί ετησίως και από την άλλη οι εργοδότες ευνοούν μονοψήφια αύξηση με χαμηλό μάλιστα ποσοστό.

Όπως πληροφορούμαστε, οι συντεχνίες που έχουν σημαντικό όπλο στα χέρια τους -την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορά την Οδηγία της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς- αναμένεται να διεκδικήσουν αύξηση του κατώτατου μισθού που κυμαίνεται μεταξύ €128 και €170 περίπου, φθάνοντας στα €1.128 - €1.170 από τα €1.000 που βρίσκεται σήμερα. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε το Άρθρο 5(1) που συνδέει τους κατώτατους μισθούς με την επάρκεια, με στόχο την επίτευξη αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και του άρθρου 5(4), το οποίο περιλαμβάνει το «όριο αξιοπρέπειας» που βασίζεται στο 50% του μέσου μισθού και στο 60% του διάμεσου μισθού ως βασικά σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της επάρκειας.

Οι συντεχνίες επισημαίνουν διαρκώς την ανάγκη βελτίωσης του ύψους του κατώτατου μισθού, διασυνδέοντας τον και με την ωριαία του απόδοση, αλλά και με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε να δοθεί πραγματική στήριξη σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό.

«Βόμβα» στα θεμέλια επιχειρήσεων

Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, κληθείς από τον«Π» να σχολιάσει τις πληροφορίες μας, έκανε λόγο για «βόμβα» στα θεμέλια των επιχειρήσεων, ειδικά αυτών που απασχολούν μεγάλο αριθμό προσωπικού στο ύψος του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη που έχουμε κάνει, τόνισε, σταθμίζοντας παράγοντες όπως είναι ο πληθωρισμός, το ποσοστό ανεργίας, η ανάπτυξη και η απόδοση της ΑΤΑ, η αύξηση του κατώτατου θα πρέπει να είναι μονοψήφια και μάλιστα με χαμηλό νούμερο.

Από πλευράς της, η βοηθός γενική διευθύντρια της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου, ανέφερε στον «Π» ότι «επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία, έχουμε φόρμουλες που διαμορφώσαμε το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να τεκμηριώσουμε την εισήγησή μας με πραγματικά δεδομένα».

Όσον αφορά την υπό εξέλιξη διαδικασία, μετά την κατάθεση των θέσεων των κοινωνικών εταίρων την προσεχή Δευτέρα, την Τρίτη θα αποσταλεί το ενιαίο έγγραφο με καταγραφή των θέσεων των κοινωνικών εταίρων, το οποίο θα συζητηθεί την Τετάρτη στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης της επιτροπής.

Στο τελευταίο στάδιο, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου αναμένεται να ετοιμάσει πρόταση η οποία θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση, με το σχετικό διάταγμα να αναμένεται στα τέλη Δεκεμβρίου. Όπως δήλωσε πρόσφατα στη Βουλή, εφόσον η πορεία της οικονομίας είναι θετική, αναμένεται ότι από αυτήν πρέπει να επωφεληθούν και οι χαμηλότερα αμειβόμενοι.

Για τη βελτίωση του εθνικού κατώτατου μισθού, σημείωσε, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εθνικού διατάγματος σε δύο φάσεις, τον Δεκέμβριο του 2025 για να τεθεί σε ισχύ το 2026 και τον Δεκέμβριο του 2027 για να τεθεί σε ισχύ από τον 1/1/2028.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών για τυχόν αύξηση στον κατώτατο μισθό, πέραν της ΑΤΑ, ο υπουργός είπε ότι «η ΑΤΑ δεν είναι η αύξηση, είναι το κάτι τις παραπάνω. Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί με βάση κριτήρια και σημεία αναφοράς», σημείωσε, αναφέροντας ότι η διασύνδεση με την ΑΤΑ απλώς δίνει ακόμα πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Για το ζήτημα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, που δεν περιλήφθηκε στο διάταγμα του 2023, ανέφερε ότι είχε δηλώσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023 ότι για τη διαδικασία επόμενης αναπροσαρμογής του διατάγματος «θα λαμβάναμε υπόψη και την αναγκαιότητα για καλύτερη ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον τρόπο καταβολής του εθνικού κατώτατου μισθού, ώστε να υπολογίζεται με πιο ορθολογικό σκεπτικό».